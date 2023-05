Twitch: Trymacs und Knossi starten ihre eigene Pizza-Kette, zum Start lässt Knossi die Hosen fallen

Jens “Knossi” Knossala und Maximilian „Trymacs“ Stemmler sind zwei der größten Streamer im deutschen Twitch. Für Influencer sind eigene Produkte zwar nicht unüblich, eine eigene Pizza-Restaurantkette, wie sie die beiden jetzt starten, sieht man aber doch eher selten. Wir von MeinMMO verraten euch, was wir zu Happy Slice wissen.

Was hat es mit der Pizza auf sich? Knossi und Trymacs starten heute, am 25. Mai, ihre gemeinsame Pizza-Kette, Happy Slice. Bislang handelt es sich um eine rein digitale Restaurant-Kette, die Pizzen sind in 72 Filialen verfügbar. Im Moment gibt es 14 Sorten, darunter 4 vegane (via Happy Slice).

Auf den Twitch-Kanälen von Knossi und Trymacs begleiten die Streamer den Launch von Happy Slice mit einem Stream. Einigen Fans wird ihre Pizza sogar persönlich von den Streamern übergeben.

Die erste Lieferung verläuft unerwartet

Wie verlief der Launch? So wie man die beiden kennt, ein bisschen chaotisch. Aktuell (Stand 19:30) haben die beiden erfolgreich ihre erste Pizza ausgeliefert. Unterwegs wurden sie bereits von einer Gruppe junger Fans entdeckt und belagert.

Beim Zuschauer angekommen wurden sie in die Wohnung gebeten, wo Knossi direkt die Hosen fallen ließ: Wie sich herausstellte, entwirft der Zuschauer seine eigene Mode und überließ dem Streamer spontan ein paar Exemplare. Dafür vergaßen die beiden auch prompt ihren Liefer-Rucksack.

Zusätzlich zum heutigen Launch wollen die beiden am Wochenende in Köln, Berlin und Hamburg mit einem Bus am Start sein und ihre Fans vor Ort mit Pizza versorgen. Wenn die erste Lieferung ein Indikator ist, können sich die Fans jedenfalls auf reichlich Unterhaltung freuen.

Bereits im Vorfeld hatten Knossi und Trymacs ihr geplantes Projekt in den sozialen Medien angeteasert. Dabei verrieten sie jedoch etwas mehr, als geplant, denn findige Zuschauer leakten die Website mehr als eine Woche vor Release:

Twitch: Gibt es bald Pizza von Trymacs und Knossi? Fans entdecken geheimes Projekt