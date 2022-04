Die Fischstäbchenpizza wandelte drei Jahre lang als Meme durch Twitter-Deutschland. Seit dem 1. April ist sie Wirklichkeit. Seitdem streift MeinMMO-Chefredakteurin Leya immer wieder um das Kühlregal und hat sich nun endlich durchgerungen, die Trend-Pizza herauszugreifen und zu probieren.

Pizza gehört auf LAN-Partys zu den wichtigsten Grundnahrungmitteln und damit zur Gaming-Kultur. Deshalb haben wohl die meisten von uns, die sich hier auf einer Gaming-Website herumtreiben, eine besondere Beziehung zu dem italienischem Fladenbrot.

Die Fischstäbchenpizza ist dabei etwas ganz Besonderes. Lasst mich euch, bevor ich zur Review der Pizza komme, von dem Traum eines jungen Mannes erzählen, der mutig genug war seine fragwürdig geniale Idee auszusprechen – und das in aller Öffentlichkeit auf Twitter.

Am 12. November 2018 empörte sich Stullen-Andreas: „Wir haben 2018 und es gibt noch keine Pizza Fischstäbchen“

Von da an entwickelte alles über mehr als drei Jahre lang eine seltsame Eigendynamik. Andy und seine Community belästigten immer wieder den Hersteller Dr. Oetker und quengelten und verlangten nach der Fischstäbchenpizza.

Das Fischstäbchenpizza-Meme erfreute sich in der Gaming-Blase großer Beliebtheit

Da Pizza den besonderen Stellenwert in der Gaming-Community genießt, hat diese in den letzten Jahren das Meme um die Fischstäbchenpizza befeuert. Teil davon ist Fabian Döhla, der berühmterweise im Jahr 2000 das endgültige Design der Xbox von Microsoft in einer TV-Sendung von Giga leakte. Heute ist er unter anderem für die PR von CD Projekt Red zuständig und selbst zu einem Gaming-Influencer geworden.

Immer wieder gibt es Geplänkel zwischen dem Twitter-Kanal von Dr. Oetker Pizza und Fabian Döhla. Sehr seriöse Fan-Theorien besagen sogar, dass Döhla selbst den Twitter-Account von Dr. Oetker Pizza betreibt.

Man hat auf jeden Fall das Gefühl, dass der Kopf hinter dem Kanal selbst tief im Gaming steckt, weil sich dieser auf Twitter immer wieder in der Blase bewegt. Man kennt dort wohl einfach seine Zielgruppe.

Am 1. April erschien die Meme-Pizza im Handel

Vor knapp einer Woche war es dann soweit und Dr. Oetker brachte tatsächlich die Fischstäbchenpizza, zusammen mit der Supermarktkette Edeka, in den Handel.

Seitdem guckt mich jedes mal diese verfluchte Pizza im Kühlregal verführerisch an! Natürlich hatte ich das Meme in den letzten Jahren verfolgt. In den ersten Tagen stellte ich mich innerlich noch quer dem Internet-Hype nachzugeben.

Diese olle Pizza mit Fischstäbchen würde doch bestimmt sowieso nicht schmecken. Wer kommt auf so eine Idee?

Nach 6 Tagen jedoch kapitulierte ich. Ich MUSSTE jetzt einfach diese verrückte Kombination probieren.

So verlief mein kulinarisches Erlebnis mit der Fischstäbchenpizza

Nachdem ihr nun die ganze Vorgeschichte zur Pizza kennt, möchte ich euch natürlich die Einzelheiten meines Fischstäbchenpizza-Schnabulierens nicht vorenthalten.

Die Pizza kommt so chaotisch aus der Verpackung, wie ihre Kreation in sich ist.

Als ich die Pizza aus ihrer Pappschachtel befreite, blickte ich auf quer verteilte Stäbchen und pures Chaos. Die Stäbchen betten auf einer Spinat- und Käse-Masse. Bevor ich die Pizza in den Ofen schob, sortierte ich die Stäbchen noch so, dass sie, wie auf der Verpackung, einen Kreis zusammen mit der Pizza bildeten.

Da ich zu dem Punkt schon sehr hungrig war, streifte ich wie ein Tiger vor dem Ofen hin und her und wartete. Beobachtete. Wie würde sich die Kruste der Stäbchen entwickeln? Würden sie knusprig werden?

Fertig gebacken sieht die Pizza dann doch appetitlich aus.

Die Fischstäbchen auf der Pizza entwickeln tatsächlich eine schöne goldbraune Kruste und werden nicht matschig. Das gilt natürlich nur für die Oberseite. Die Unterseite wird matschig und verschmilzt mit dem Käse und Spinat. Die Konsistenz davon muss man schon mögen.

Der Moment der Wahrheit war gekommen. Wir wird die Fischstäbenpizza schmecken?

Anfänglich ist die Fischtstäbchenpizza seltsam, danach irgendwie geil.

Da ich jetzt keine professionelle Essens-Kritikerin bin, weiß ich auch nicht, wie man Essen professionell bewertet und beschreibt.

Ich kann nur amateurhaft sagen, dass die Fischstäbchenpizza irgendwie geil schmeckt.

Was mir besonders gut gefällt, ist die Kombination aus dem Spinat und Fisch. Gerade sogar, dass der Spinat und Käse unten das Fischstäbchen leicht aufweicht und die drei Geschmäcker intensiv miteinander verschmelzen lässt, gibt einen runden Geschmack.

Falls ihr euch nicht zu sehr bei der Vorstellung ekelt, Fischstäbchen in Kombination mit Pizza zu essen, kann ich schon empfehlen, sie zumindest mal zu probieren. Einzigartig ist der Geschmack allemal.

Außerdem ist die Story hinter der Fischstäbchenpizza einfach absurd herrlich!

Ganz vorbei ist der Kampf von Andy jedoch noch nicht! Die Fischstäbchenpizza ist erstmal nur eine Sonder-Edition. Ob die Pizza einen dauerhaften Platz im Sortiment bekommt, steht noch in den Sternen.

