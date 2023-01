Samsung will, dass ihr Bilder eurer TK-Pizza auf Twitch streamt – bietet euch dafür perfektes Equipment

In Las Vegas startet am 05. Januar die CES. Im Vorfeld des Messestarts hat Samsung jetzt eine kuriose Erfindung vorgestellt. Einen AI-Backofen, der euch neben allerhand smarter Features auch die Möglichkeit bietet, Bilder von eurem Essen direkt auf Twitch zu streamen.

Was ist das für ein Backofen? Beim “Samsung Bespoke AI Oven” handelt es sich um einen neuen “smarten” Backofen, der den Verbraucher mit vielversprechenden Features überzeugen soll. Es gibt jede Menge smarte Technik, die dafür sorgt, dass der Ofen euer Essen ganz ohne euer Zutun zubereiten kann.

Dazu nutzt der Backofen eine integrierte Kamera. Die Bilder werden analysiert und der Ofen erkennt, was ihr zubereiten wollt. Eine Software bestimmt dann Temperatur, Garzeit, Umluft, Unter-Oberhitze etc.

Interessant ist aber, dass Samsung noch eine weitere Verwendung für die integrierte Kamera gefunden hat. Man könne sie auch nutzen, um einen Livestream aus dem Ofen direkt auf Twitch oder anderen Social Media Kanälen zu teilen.

Was ist die CES? Die Consumer Electronic Show ist eine der größten Messen für Unterhaltungselektronik, zu der Experten, Branchen-Insider und Journalisten geladen sind. Sie findet seit 1998 jährlich im Januar in Las Vegas statt. Deshalb ist die CES ein wichtiger Gradmesser, der zeigt, wie sich die Branche in den kommenden Monaten und Jahren entwickeln könnte.

Neben Computern und Unterhaltungselektronik werden auch viele Haushaltsgeräte vorgestellt und seit einigen Jahren spielen smarte Haushaltsgeräte eine besonders große Rolle. Ein Backofen mit künstlicher Intelligenz und Kameras ist da gar nicht so abwegig.

Zu den Innovationen, die in der Vergangenheit auf der Messe vorgestellt wurden, zählen unter anderem der Videorecorder (VCR), die Spiele PONG und Tetris, der Commodore 64, die DVD oder das Nintendo Entertainment System (NES). Bereits letztes Jahr hat Samsung mit einem genialen Gaming-Monitor auf der CES für Aufsehen gesorgt.

Vielleicht kommen zukünftige virale Clips von Twitch bald aus dem Backofen. Hier ist aber noch einer, der auf klassische Art entstanden ist.

Cooking-Streams mit kuriosem Messe-Gadget

Warum baut Samsung einen Ofen, mit dem man Streamen kann? Obwohl Samsung in seinen Werbematerialien gezielt Influencer ansprechen will, ist der Backofen kein Produkt, welches sich ausschließlich an Streamer richtet. Viel wahrscheinlicher ist es, dass das Marketingteam erst im Nachhinein auf die Idee gekommen ist, dass man die im Ofen verbaute Kamera auch zum Streamen nutzen könnte.

Rein technisch gesehen bietet Samsung damit aber eine geniale Lösung für Twitch-Köche an. Die können ihren Streams so auf einfache Weise eine weitere Perspektive hinzufügen und haben dadurch einen echten Mehrwert.

Deshalb könnte das Produkt besonders bei Streamern beliebt werden. Die “Just-Chatting” Kategorie auf Twitch boomt seit Jahren. Vielen Zuschauern gefallen die Cooking-Streams und es gibt einige Streamer, die ausschließlich aus ihrer Küche übertragen. WoW- und Twitch Veteran Asmongold sieht das Ganze ähnlich, er glaubt, dass die Zukunft von Twitch aus Koch-Shows und Reality besteht.

Daher ist es auch nicht mehr allzu überraschend, dass Samsung glaubt, mit ihrem neuen Backofen eine Marktlücke füllen zu können.

Braucht man sowas? TK-Pizza oder Pommes rein, Klappe zu und ein paar Minuten später ist dann angerichtet. Diesen Traum will Samsung mit dem neuen “Bespoke AI Oven” wahr machen. Zugegebenermaßen handelt es sich dabei aber eher um ein Luxusproblem.

Deshalb will Samsung Skeptiker auch damit überzeugen, dass der Ofen in der Lage ist, zu erkennen, ob euer Essen grade anbrennt. Perfekt für alle, die sich zwischen zwei Gaming-Sessions schnell was zu futtern machen wollen.

Trotz all der tollen Features ist es unwahrscheinlich, dass der AI-Backofen bald in jedem Haushalt zu finden ist. Das dürfte wahrscheinlich auch am Preis liegen, der ist nämlich noch unbekannt. Günstig wird’s aber wahrscheinlich nicht.

Traut ihr dem Braten? Was haltet ihr von so einem Produkt? Ist so etwas total überflüssig, oder eine sinnvolle Ergänzung zu anderen “Smart-Home-Produkten”? Lasst uns eure Meinung da und diskutiert in den Kommentaren!

Twitch-Streamer feiert 9 Zuschauer mit seiner Mum – Liebevoller Clip lässt seinen Kanal explodieren