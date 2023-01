Twitch-Streamer Asmongold erklärt, warum die Verhaftung von Andrew Tate ein Glücksfall für ihn ist

Die Verhaftung des ehemaligen Kickboxers Andrew Tate am 29.12.2022 war Ende des Jahres ein riesiges Thema. Während es für viele um die Schuldfrage und mögliche Konsequenzen für Tate ging, war für einige Content Creator wohl ein ganz anderer Aspekt der Story interessant: Der MMORPG-Streamer Asmongold erklärte auf Twitch, wie wunderbar die ganze Sache für ihn ist.

Was hat es mit Andrew Tate auf sich? Der ehemalige Kickboxer Andrew Tate wurde als Influencer auf TikTok und anderen Plattformen zu einer äußerst kontroversen Figur. Kritiker werfen ihm Frauenfeindlichkeit und die Glorifizierung einer toxischen Form von Männlichkeit vor.

2022 wurde Andrew Tate von den gängigen sozialen Medien gesperrt, auf Twitter war er schon seit 2017 gebannt. Der neue Twitter-CEO Elon Musk hob die Sperre im November 2022 auf.

Im Gaming brachte Tate indirekt einen der mächtigen Team-Chefs in League of Legends zu Fall:

Greta Thunberg, sein Ego und eine Pizzaschachtel bringen Tate zu Fall

Wie kam es zu der Verhaftung? Andrew Tate nutzte sein Twitter-Comeback, um einen Streit mit der Klima-Aktivistin Greta Thunberg anzufangen. Deren coole Antwort trieb ihn wohl derartig auf die Palme, dass er sich in einem Antwort-Video versehentlich selbst doxxte: Im Video war ein Pizza-Karton zu sehen, was der rumänischen Polizei offenbar einen Hinweis auf den Aufenthaltsort von Tate gab.

In seiner Wut hatte Tate augenscheinlich vergessen, dass er in Rumänien wegen Verdachts auf Menschenhandel, Vergewaltigung und organisierte Kriminalität gesucht wurde. Am 29. Dezember 2022 wurden Andrew Tate und sein Bruder Tristan von den rumänischen Behörden verhaftet.

Streamer können mit Tate “Content farmen”

Wie kommen Twitch-Streamer ins Spiel? Einige Content Creator hatten Tate schon lange vor seiner Verhaftung als Quelle für provokante Inhalte entdeckt. So holte sich ein jugendlicher Fortnite-Streamer Liebes-Tipps von Tate, ein deutscher Streamer erregte Aufsehen, als er “Free Andrew Tate” auf der gamescom 2022 skandierte.

Die Verhaftung der Tate-Brüder und die Aussicht, auf einen Prozess trieb einigen Streamern da wohl die Dollar-Zeichen in die Augen. So sah sich der MMORPG-Streamer Asmongold in einem Stream Aufnahmen der Verhaftung an und erklärte, wie dankbar er sei – nicht etwa dafür, dass Tate zur Rechenschaft gezogen werden könnte, sondern weil er damit Content für mindesten 2 Wochen habe.

Asmongold geht sogar noch weiter und träumt schon von einem Prozess, den er dann ordentlich melken kann, Der Streamer ist eigentlich für seine Inhalte zu WoW und MMORPGs bekannt, hatte´aber schon den Prozess zwischen Johnny Depp und Amber Heard auf diese Weise ausgeschlachtet:

Falls es zu einem Prozess kommt, bin ich mir sicher, dass Andrew Tate – so egomanisch wie er ist – das im Fernsehen übertragen lassen wird. Wir werden jeden Tag um 8 Uhr morgens aufstehen, um uns das anzuschauen. […] Ich bin total aufgeregt deswegen. Alle Videos darüber werden monetarisiert sein, wir werden eine Menge Geld damit verdienen. Es ist einfach großartig. Wir betreten ein neues goldenes Zeitalter.

Der Ausgang eines möglichen Prozesses sei ihm hingegen völlig egal, so Asmongold. Da gebe er einen Scheiß drauf, das sei die Wahrheit. Den entsprechenden Clip haben wir euch hier eingebunden:

Zuschauer sind unsicher: durchtrieben oder einfach nur unreif?

Wie kommen die Aussagen von Asmongold an? Gar nicht gut. Auf reddit warfen Mitglieder der LivestreamFail-Community Asmongold mangelnde Reife vor. So zu tun, als sei einem alles egal, um cool zu wirken, sei Teenie-Zeug (via reddit).

Die beiläufige Art, mit der Asmongold über einen Prozess spricht, bei dem es um schwere Verbrechen gehen könnte, wird als unpassend empfunden. Einige sehen darin den Versuch des Streamers, seine vorherigen Aussagen zu relativieren.

So hatte Asmongold erklärt, es bestünde eine 50-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass “die Regierung” den Tate-Brüdern etwas anhängen will. Dabei verglich er die Situation der Brüder mit der des Menschenrechtsaktivisten Martin Luther King.

Für diese Aussagen entschuldigte sich Asmongold mittlerweile und gab zu, falsch gelegen zu haben. Das sei dumm und unwahr gewesen, so der Streamer (via Twitch).

Nun, so ein Vorwurf auf reddit, versuche er seine vorherigen Kommentare herunterzuspielen, indem er behaupte, es sei ihm alles egal und nur Content (via reddit).

Etwas seltsam ist, dass Asmongold die Aussagen darüber, wie viel Geld er mit der Übertragung von einem Tate-Prozess machen könnte, auf seinem Zweitkanal zackrawrr tätigte. Der ist im Gegensatz zu seinem Haupt-Kanal Asmongold nämlich gar nicht monetarisiert.

