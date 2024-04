Die Öffentlich-Rechtlichen entdecken das „Neuland“ Twitch: Das ist die neue Show

Für die Moderation hat man sich bekannte Gesichter aus der deutschen Twitch-Szene gesichert, wie man in einer Presse-Meldung verrät. Unter anderem werden Jasmin Gnu, Reeze und Starlet Nova abwechselnd an der Seite des Fußballkommentators Robby Hunke durch die Sendung führen.

Die Comedians versuchen in einem Stand-Up-Wettbewerb sowohl das Live-Publikum als auch die Zuschauer auf Twitch von sich zu überzeugen, um in die nächste Runde gevotet zu werden.

Was ist das für eine Sendung? Bei der neuen SWR-Show „Comedy Clash“ treten ab dem 6. Mai monatlich jeweils sechs Comedians gegeneinander an. Das Format läuft vor einem Live-Publikum vor Ort sowie mit einem interaktiven Stream auf Twitch.

