YouTuber wirft Logan Paul einen riesigen Krypto-Betrug vor – Der betreibt jetzt verzweifelt Schadens-Begrenzung

Der YouTuber Stephen “Coffeezilla” Findeisen wirft dem Influencer Logan Paul vor, einen Crypto-Scam beworben und seine Fans Tausende von Dollar gekostet zu haben.

Im August 2021 kündigte der kontroverse YouTuber Logan Paul in seinem Podcast IMPAULSIVE ein neues Projekt an: das Spiel CryptoZoo, an dem er angeblich seit einem halben Jahr arbeite und in das er bereits eine Million Dollar gesteckt habe.

Später ließ Logan Paul das Projekt offenbar fallen, nachdem seine Fans mehrere Millionen Dollar investiert hatten.

Zwischen dem 17. und dem 23. Dezember 2022 veröffentlichte der Investigativ-YouTuber Coffeezilla eine dreiteilige Video-Reihe, in der er der Geschichte um CryptoZoo auf den Grund gehen wollte. In den Videos trug er alle Vorwürfe gegen das Projekt und Logan Paul zusammen und sprach mit Betroffenen.

Logan Paul und sein Crypto-Spiel

Was ist CryptoZoo? Bei CryptoZoo sollte es sich um ein “wirklich spaßiges” Play-to-Earn-Spiel handeln: Spieler konnten sich die Crypto-Währung ZooCoins kaufen, die als Ingame-Währung fungieren sollte. Mit den Coins konnten dann Ei-NFTs erworben werden.

Aus den Eiern sollten dann verschiedene Tiere schlüpfen, die Spieler zu neuen Hybrid-Tieren verbinden können sollten. Je seltener ein Hybrid, desto mehr ZooCoins sollten die Spieler täglich erhalten, um sie in neue Eier zu investieren oder sich das Geld auszahlen zu lassen.

CryptoZoo war offenbar vom extrem erfolgreichen NFT-Spiel “Axie Infinity” angelehnt, dort züchten Spieler ebenfalls “Pokémon”-ähnliche Wesen.

Fans von Logan Paul investieren Millionen von $ in ein Spiel, das gar kein Spiel ist

Welche Vorwürfe gibt es? Die Sache hatte jedoch einen Haken: Nur der erste Teil des vermeintlichen Spiels funktionierte. Spieler konnten sich zwar Coins kaufen und dafür NFT-Abbildungen von Eiern erhalten, da war aber auch schon Schluss. Das Ausbrüten, geschweige denn das Auszahlen, wurden offenbar nie richtig implementiert.

Fans von Logan Paul hatten bereits vor Launch des Spiels Millionen von Dollar investiert. Coffeezilla sprach mit einigen Betroffenen, die zugaben, Summen zwischen 7.000 und umgerechnet circa 340.000 US-Dollar investiert zu haben, ohne sich einen Cent auszahlen zu können.

Offenbar hatten sie darauf vertraut, dass Logan Paul sich seit seinen früheren Skandalen geändert habe. Sie hatten das Projekt als eine Möglichkeit gesehen, mit der auch einfache Leute in Crypto-Währung investieren und von dem Boom profitieren könnten.

Gab es noch mehr undurchsichtige Methoden? Neben den Scam-Vorwürfen soll noch mehr bei CryptoZoo im Argen gelegen haben.

Die vermeintlichen “handgefertigten Kunstwerke” im Spiel sollen nur Stock-Fotos von Tieren gewesen sein, die halbherzig zusammen geschustert wurden

Zudem sollen Entwickler für CryptoZoo nie bezahlt worden sein

Hinter den Kulissen soll es zwischen Logan Paul und seinem Team zu Streitereien und Unstimmigkeiten gekommen sein

Den ersten Teil von Coffeezillas Video-Reihe könnt ihr euch hier in englischer Sprache anschauen. Auf seinem YouTube-Account gibt es zudem Teil 2 und Teil 3.

Erst ablenken, dann Schadens-Begrenzung

Wie reagierte Logan Paul auf die Vorwürfe? Der versuchte sie wohl erstmal totzuschweigen. Auf Twitter postete Logan Paul über alles Mögliche, nur nicht über seinen augenscheinlichen Crypto-Scam. Doch die Fans ließen ihm das nicht durchgehen.

Am 23. Dezember veröffentliche Logan Paul eine rührselige Nachricht, die er von einem angeblichen Fan im Flugzeug erhalten haben soll.

In den Kommentaren des Posts ging es aber vor allem um CryptoZoo, Coffeezilla und die Menschen, die durch Logan Paul ihr Geld verloren haben (via Twitter).

Schließlich konnte Logan Paul die Vorwürfe aber wohl nicht länger ignorieren und veröffentlichte am 24. Dezember ein Statement auf Twitter. In dem Post erklärte der Influencer, dass er die Arbeit von Coffeezilla respektiere, es sich hier aber nicht um die Wahrheit handle.

Zudem kündigte Logan Paul an, die “schwarzen Schafe” zu entlarven und zur Verantwortung zu ziehen, wenn es “angebracht” sei. Am 3. Januar werde er sich in seinem Podcast IMPAULSIVE näher dazu äußern. (via Twitter).

Logan Paul spielt lieber Verkleiden, als sich zu kümmern

Was ist die aktuelle Lage? Die Ankündigung von Logan Paul konnte die Gemüter nicht beruhigen. In den Kommentaren auf Twitter werfen ihm viele Nutzer vor, das Thema so lange wie möglich ignoriert und Leute geblockt zu haben, die darüber sprechen wollten.

Auch Coffeezilla zeigt sich unbeeindruckt von Logan Pauls Vorhaben. Es handle sich keineswegs um den “angemessenen Zeitpunk”, von dem Paul gesprochen hatte, sondern lediglich um gute alte Schadensbegrenzung, so der YouTuber.

Coffeezilla wirft Logan Paul auch vor, sich nur um seinen eigenen Ruf zu kümmern und nicht um die Opfer des Scams, die ihr Geld verloren haben (via Twitter).

Wie geht die Geschichte jetzt weiter? Am 27. Dezember verkündete Logan Paul via Twitter, Coffeezilla zu seinem Podcast eingeladen zu haben, um über CryptoZoo zu sprechen. Der erklärte jedoch, Paul bereits am Vortag in seine eigene Sendung eingeladen zu haben, nachdem dieser bereits mehrere Einladungen zu einem Gespräch ausgeschlagen habe.

Coffeezilla schlägt vor, ein mögliches Gespräch zwischen den beiden als Livestream zu übertragen und Erlöse des Streams an die Opfer von CryptoZoo zu spenden. Es bleibt abzuwarten, ob und in welcher Form das Gespräch zustande kommen wird.

Vertrauen in die Aufrichtigkeit von Logan Paul scheint jedoch kaum jemand zu haben. Viele sehen nur einen Versuch, seinen Kopf aus der Schlinge zu ziehen.

Zum aktuellsten Twitter-Post von Logan Paul, in dem er sich offenbar als Coffeezilla verkleidet hat, um offenbar gegen sich selbst zu ermitteln, schreibt YouTuber Coffeezilla, es sei das Lustigste, das er in diesem Jahr gesehen habe. Er könne es nicht erwarten, dass Logan Paul herausfindet, dass er unschuldig ist.

Ob es rechtliche Konsequenzen für Logan Paul geben wird, ist noch offen, aber es scheint wohl eher unwahrscheinlich.

NFTs machen sich bereits seit 2021 im Gaming breit. Auch wenn CryptoZoo wohl ein besonders verheerendes Beispiel für den Trend ist, ist es bei weitem nicht das einzige Spiel, das auf die digitalen Sammelstücke setzt. Was passiert, wenn ein solches Game die Pforten dicht macht, könnt ihr hier nach lesen:

