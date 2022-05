Geld verdienen mit Spielen: Was haltet ihr von Play2Earn?

Verratet uns in den Kommentaren, was eure Meinung zu dem Play2Earn-Konzept ist. Findet ihr es grundsätzlich gut und richtig oder sollten Spiele reine Unterhaltungsmedien bleiben? Habt ihr selbst schon Spiele mit Play2Earn ausprobiert? Wie fandet ihr sie?

So könnt ihr abstimmen: Eure Stimme könnt ihr in dem Umfrage-Tool weiter unten abgeben. Bedenkt, dass jeder nur eine Stimme hat und die Wahl nicht rückgängig gemacht werden kann.

Das Konzept ist an sich nicht neu und auch nicht an die Blockchain-Technologie gebunden. Das Auktionshaus von Diablo 3 hat den Spielern bereits diese Möglichkeiten geboten und auch auf dem Skin-Markt von CS:GO können Spieler mit seltenen Skins Tausende von Dollar verdienen.

Was bedeutet Play2Earn? Drunter versteht man das Konzept, bei dem die Spieler die Chance haben, beim Spielen Ingame-Assets zu verdienen. Diese Assets können daraufhin theoretisch in „wertvolle Ressourcen aus der echten Welt“ umgewandelt werden. Im Klartext also: Man hat die Chance, beim Spielen Gewinn zu machen.

