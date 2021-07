Ihr wollt für eure Zeit im Gaming richtig belohnt werden? Wenn es nach dem Mitgründer von reddit geht, könnte das für die Zukunft des Gamings ein wichtiger Faktor werden.

Wer spricht da? Alexis Ohanian gründete 2005 gemeinsam mit Steve Huffman und Aaron Swartz das Social-Network reddit. Außerdem gründete er einen Investmentfond, der in verschiedene Start-ups investiert. Mittlerweile hat er auch ein Buch veröffentlicht und tritt auf Talk-Shows auf, wo er über das Internet spricht.

Das sagt er: Auf Twitter erklärte er, dass Blockchain große Auswirkungen auf das Gaming haben könnte. Und die Auswirkungen seien viel größer als die ersten Multiplayer-Matches, die man über ein Modem hatte zocken können.

In mehreren Tweets erklärte er, dass 2021 ein „entscheidender“ Moment fürs Gaming sei. So schreibt Ohanian:

Ihr alle könnt das tatsächlich durchziehen – und es ist eine wirklich globale Bewegung – ich kann einfach nicht glauben, dass ich/wir einen Sitz in der ersten Reihe haben, um das alles zu erleben. Ich war zu jung, um die Geburt von Deathmatch mit Doom über ein Modem zu erleben, als es passierte. Gaming x Blockchain ist 100x größer.

Er fügt hinzu, dass die Blockchain-Technologie im Bereich Gaming “den Spielern einen echten Wert für ihre Zeit und ihr Geld bietet… und auch für ihren Geschmack… und das alles in globalem Maßstab.”

Was meint er? Spiele könnten ihren Usern etwa einzigartige Belohnungen geben, die auch in der realen Wert einen Vermögenswert besitzen. Das würde einen Anreiz schaffen, Zeit und auch Geld in ihr Spiel zu investieren.

Spiele könnten ein System erschaffen, wo ihr Geld oder Gegenstände verdient. Diese könntet ihr dann in der realen Welt als Geld übertragen und dann etwa wieder in einem anderen Spiel nutzen.

Blockchain ist eine Art Buchführungssystem und spielt jetzt schon im Gaming eine Rolle

Was ist Blockchain? Hierbei handelt es sich grundsätzlich um eine beliebig erweiterbare Liste von Datensätze. Besonders daran ist, dass spätere Erweiterungen immer auf frühere Einträge aufbauen und diese als richtig bestätigen.

Auf diese Weise gelten die Einträge als besonders sicher, denn ihr könnt keine Inhalte oder Dinge manipulieren oder löschen, ohne dabei weitere Änderungen (Transaktionen) zu zerstören.

Wer nutzt Blockchain? Da die Technologie als ziemlich sicher gilt, wird diese unter anderem bei Krytowährungen oder auch bereits in einigen Spielen eingesetzt. Denn die Transaktionen können auf vielen Rechnern gleichzeitig gespeichert werden und sind außerdem sicher vor Fälschungen. Krypto-Währungen stehen schon länger in der Kritik und es gibt sogar Überlegungen in einigen Ländern, Krypto-Währungen zu verbieten:

China prüft, das Schürfen von Bitcoin zu verbieten – wegen der Umwelt

Bereits jetzt setzen einige Spiele auf Blockchain

Wie wird Blockchain in Spielen genutzt? Bei den Blockchain-Games hat die Blockchain eine ähnliche Aufgabe. Sie kann zum Beispiel einmal erworbene Fähigkeiten und Besitztümer eines Spielcharakters speichern.

Das geht sogar soweit, dass eure Fähigkeiten oder Items auch dann erhalten bleiben, wenn ein Entwickler sein Spiel auflöst.

Bereits jetzt setzen Spiele wie CryptoKitties oder Sorare auf Blockchain. So könnt ihr bestimmte Items erstellen oder gewinnen und diese dann an andere Spieler weiter verkaufen. Dank Blockchain handelt es sich bei allen Items um einzigartige Objekte.

Gibt es auch Nachteile? Ja, die gibt es durchaus. So erklärt der Krypto-Entwickler Jonathan Sterling, dass solche Items, die in der Blockchain hinterlegt seien, ein Problem für das Spiel werden könnten (via t3n.de).

So könnte sich ein Sekundärmarkt bilden, wo eben diese Items gehandelt werden können. Und wie viel Spaß macht ein Computerspiel, in welchem alle Items direkt gekauft werden können? Hier würden viele User direkt Pay-to-Win riechen.

Und Pay-to-Win ist bei Online-Spielen immer ein großes Thema. Auch wir von MeinMMO hatten daher unsere Leser gefragt, was für sie eigentlich Pay-to-Win ist.

Was haltet ihr davon? Haltet ihr Blockchain für eine Technologie, die das Gaming verändern könnte? Oder denkt ihr, dass es nie dazu kommen wird? Erzählt es uns in den Kommentaren oder diskutiert mit anderen Usern darüber.