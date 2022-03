2022 kommt ein neues ArcheAge für PC – Doch es wird nicht das MMORPG, auf das ihr hofft

ArcheAge ist ein Sandbox-MMORPG, das 2014 für großes Interesse gesorgt hat. Doch einige Fehler, neue Updates und Pay2Win haben dazu geführt, dass es nie ein großer Hit wurde. Inzwischen haben die Entwickler ein neues ArcheAge für den PC angekündigt, das noch 2022 global erscheinen soll. Doch das wird den Geschmack vieler MMORPG-Fans noch weniger treffen.

Was wird das für ein Spiel? ArcheWorld soll ein Sandbox-MMORPG werden, das einen großen Fokus auf Play2Earn legt. Ihr werdet im Spiel auf Blockchain-Technologie treffen und sollt über Kryptowährung Geld verdienen können.

Die Welt soll komplett ohne Ladebildschirme auskommen.

Spieler werden aus verschiedenen Skill-Sets ihre Charaktere zusammenstellen können, wohl ähnlich wie mit den Spezialisierungen in ArcheAge.

Ihr werdet euch Häuser, Pets, Reittiere, Fahrzeuge und Ausrüstung als NFTs sichern und sollt dann mit Kryptowährung Handel betreiben können.

Als Kryptowährung setzten die Entwickler auf BORA. Ingame könnt ihr euch die Währung Archeum verdienen, die dann in BORA umgetauscht werden kann.

Von den NFTs ist auch der sogenannte Landrush betroffen, also wenn in ArcheAge die Spieler losziehen, um sich den besten Spot fürs Housing zu suchen. Das findet dort nämlich in der offenen Welt statt. In ArcheWorld jedoch können diese Spots in verschiedenen Größen über NFTs gekauft werden. Noch vor dem Release soll es einen ersten Pre-Sale geben.

Wann erscheint das Spiel? Der Release ist für das dritte Quartal 2022 geplant. ArcheWorld soll direkt global und in mehreren Sprachen erscheinen. Weitere Infos rund um das Spiel soll es am 23. März geben.

Wer jedoch schon jetzt an dem MMORPG interessiert ist, kann sich vorab registrieren (via Archeworld).

ArcheWorld ist nicht ArcheAge 2

Ist ArcheWorld die Fortsetzung von ArcheAge? Nein. ArcheWorld ist ein neues MMORPG von XL Games, den Machern von ArcheAge. Der Fokus auf NFTs und Kryptowährung wird jedoch den ein oder anderen MMORPG-Fan abschrecken.

Aber das Studio arbeitet nebenbei auch an einem ArcheAge 2, dem direkten Nachfolger. Der soll in der Unreal Engine 5 entwickelt werden und den Sandbox-Gedanken weiter treiben.

Auch hier sind Housing, Fahrzeuge und PvP-Schlachten der Fokus. Allerdings wollen die Entwickler Fehler aus ArcheAge vermeiden, darunter den Release von ständigen Neuerungen und Überarbeitungen.

Wann erscheint ArcheAge 2? Der Release von ArcheAge 2 ist für „frühstens 2022“ geplant, wobei da auch nicht feststeht, ob es direkt eine globale Version geben wird.

Wer also auf ein neues Sandbox-MMORPG oder ein besseres ArcheAge wartet, der kann weiterhin Hoffnung haben. Wer aber Interesse an einem neuen Krypto-Spiel hat, kann sich im Herbst ArcheWorld anschauen.

