XL Games, die Entwickler von ArcheAge, arbeiten derzeit an einer Fortsetzung des Spiels. ArcheAge 2 soll ein riesiges MMORPG in der Unreal Engine 5 werden. Nun wurden erste Bilder gezeigt und sogar ein Release-Zeitraum genannt.

Was ist das für ein Spiel? ArcheAge 2 soll eine Fortsetzung werden, die in einem Paralleluniversum von ArcheAge spielt. Im Fokus stehen die Freiheit und der Sandbox-Gedanke.

Im Rahmen der G-Star 2020, der größten koreanischen Spiele-Messe, wurden neue Details zum Spiel in einem Interview verraten:

ArcheAge 2 setzt auf eine offene Spielwelt

Es soll neue spielbare Rassen geben, die der Vorgänger nicht bot

Es soll Housing, Fahrzeuge und Seeschlachten geben

Das Spiel soll einen „neuen Ansatz“ für Handel und soziale Elemente bieten

Das MMORPG nutzt die neue Unreal Engine 5

ArcheAge 2 wird als „plattformübergreifendes“ Spiel entwickelt, wobei der PC im Fokus steht.

Die Entwickler selbst bezeichnen ArcheAge 2 als „den Inbegriff eines Next-Gen-MMORPGs“

Neben den Infos wurden auch erste Bilder gezeigt. Dabei handelt es sich jedoch um erste Einblicke in die Produktion. Sie wurden noch nicht in der UE5 erzeugt, die frühstens Anfang 2021 überhaupt für Entwickler freigegeben werden soll.

Wann erscheint ArcheAge 2? Auch zu einem möglichen Release-Termin hat sich XL Games bereits geäußert. Das MMORPG, das in Zusammenarbeit mit dem Publisher Kakao Games entwickelt wird, soll in der zweiten Hälfte von 2022 in Korea erscheinen.

Wann ein Release im Westen stattfindet, wurde noch nicht verraten. Allerdings ist XL Games selbst stolz darauf, wie erfolgreich ArcheAge in „Übersee“ war. Das erhöht die Chancen auf einen zeitnahen Release bei uns.

Entwickler wollen aus Fehlern von ArcheAge lernen

Was wissen wir noch über ArcheAge 2? Bereits im September gab es ein Interview mit Jake Song, dem Chef von XL Games. Darin sprach dieser über die Unterschiede zwischen ArcheAge und ArcheAge 2.

So wollen die Entwickler mehr Wert auf Kerninhalte legen, anstatt ständig neue Features hinzuzufügen. Das soll eine der Gründe gewesen sein, warum sich ArcheAge so stark verzögert hat und warum der Nachfolger jetzt so „schnell“ erscheinen soll.

Wie viele Leute arbeiten an ArcheAge 2? An dem neuen Spiel arbeiten derzeit zwischen 40 und 50 Entwickler. Die Zahl der Mitarbeiter soll Schrittweise erhöht werden, hieß es bei der ersten Präsentation des Spiels.

Zwar gab es auf der Messe noch kein Gameplay zu ArcheAge 2 zu sehen, doch der relativ kurze Zeitraum bis zum Erscheinen deutet darauf hin, dass die Entwicklung bereits lange Zeit im Gange sind. In der Regel dauert die Erstellung eines neuen MMORPGs 5 Jahre oder sogar länger.

Wie steht ihr zu ArcheAge 2? Interessiert euch das neue MMORPG oder seid ihr eher skeptisch aufgrund eurer Erfahrungen in ArcheAge 1? Schreibt es uns in die Kommentare!

