Das sind die Entwickler: XL Games ist in der Szene der MMORPGs bekannt. So hat es bereits ArcheAge und die Buy2Play-Variante ArcheAge: Unchained. Beide Spiele sind durchaus beliebt bei MMORPG-Fans und zählen bei uns beispielsweise zu den besten Segel-MMOs .

So könnt ihr euch registrieren: Aktuell könnt ihr euch nur über den Google Play Store vorab registrieren (via Google Play Store ). Die Freischaltung beim AppStore von Apple soll bald folgen.

Das ist Moonlight Sculptor: Das MMORPG erscheint ab Mai 2021 weltweit für iOS und Android, während es bisher schon in Südkorea, Taiwan, Hong Kong und Macao erschienen ist, planen die Entwickler nun den Release in 157 Ländern – unter anderem auch in Deutschland.

Moonlight Sculptor heißt das neue Sandbox-MMORPG von XL Games, den Machern von ArcheAge . Ab heute könnt ihr euch per Vorabregistrierung anmelden. Wir zeigen euch, was im MMORPG steckt.

