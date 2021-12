Neues Multiplayer-Spiel setzt voll auf NFTs, nimmt schon vor Release 48 Millionen Euro ein

Die kommende Wirtschafts-Simulation Legacy setzt voll auf die Nutzung von NFTs und Kryptowährungen. Ihr sollt beim Spielen sogar Geld verdienen können. Die Idee hat schon etliche Spieler angelockt – genügend, um vor Release über 48 Millionen Euro einzuspielen.

Was ist das für ein Spiel? In Legacy baut ihr euch eine eigene Fabrik samt zugehöriger Infrastruktur auf und designt eigene Produkte. Mit diesen seid ihr im Wettbewerb mit anderen Spielern. Durchs Spielen könnt ihr NPC-Arbeiter einstellen und eure Produktion so automatisieren.

Grob klingt das wie das beliebte Aufbau-Spiel Factorio mit einem starken Fokus auf Mulitplayer. Erschaffen wird es vom Spiele-Guru Peter Molyneux, der schon für Black & White und Fable verantwortlich war.

Mit euren Produkten sollt ihr dabei echtes Geld verdienen können in Form von Kryptowährungen, der LegacyCoin. Diese läuft auf der Blockchain von Ethereum, einer bereits etablierten Währung. Allerdings müsst ihr euch zuvor durch sogenannte NFTs ein Stück Land kaufen.

Ihr sollt eure eigenen Produkte designen und verkaufen. Dafür winkt am Ende Kryptowährung als Lohn.

Woher kommt das ganze Geld? Der Landbesitz in Legacy wird über einen eigenen Shop von Publisher Gala Games abgewickelt. Dort gibt es verschiedene „Besitzurkunden“ zu kaufen in unterschiedlichen Größenordnungen.

Gezahlt wird mit Kryptowährung – etwa dem eigenen Coin GALA, BAT oder eben Ethereum. Die aktuelle Verfügbarkeit zum 16. Dezember sieht aus wie folgt*:

Startup für 0,802 ETH oder 2.902,19 Euro (2.000/2.000 verkauft)

Enterprise für 1,685 ETH oder 6.097,50 Euro (1.403/1.500 verkauft)

Firm für 4,584 ETH oder 16.588,11 Euro (824/850 verkauft)

Corporation für 15,28 ETH oder 55.293,69 Euro (234/250 verkauft)

Conglomerate für 30,56 ETH oder 11.0587,37 Euro (60/60 verkauft)

Heart of London für 220,607 ETH oder 798.309,84 Euro (1/1 verkauft)

Ja, das teuerste Item kostet fast 800.000 Euro und ist schon verkauft. Insgesamt kommt Legacy mit allen Verkäufen zusammengefasst auf 13.374,998 ETH oder umgerechnet 48.400.062,34 Euro. Und das, bevor das Spiel überhaupt erscheint, denn der Release steht erst 2022 an.

*Die genauen Preise schwanken mit dem Kurs von Ethereum. Wir haben sie uns zum Zeitpunkt des Schreibens um 19:12 Uhr am 16. Dezember angesehen

Eine Stadt in Legacy

Eine Fabrik mit Arbeitern

Eine Stadt von oben

Die verfügbaren “Urkunden” im Shop Einige Bilder zu Legacy. Einen Trailer findet ihr auf der offiziellen Website von Legacy.

Grundstücke gehören den Spielern, nicht dem Spiel

Was sind NFTs? Die Idee hinter NFTs, oder „Non Fungible Tokens“, ist, dass ihr tatsächlich im Besitz der Gegenstände seid, die ihr erwerbt. Jedes NFT ist durch einen Code einzigartig und existiert so auf der Welt nur ein einziges Mal.

Durch den Kauf habt ihr das Besitzrecht, anders als in den meisten Spielen. Bekommt ihr dort ein Item, gehört es weiterhin dem Publisher. Ihr „leiht“ es euch nur. Wir erklären euch in unserem Special, wie NFTs genau funktionieren:

NFT ist 2021 der neue Trend im Gaming, Firmen sind Milliarden $ wert – Aber warum?

Einige größere Firmen sind bereits auf den Zug aufgesprungen. So gibt es etwa NFTs in Ubisofts Ghost Recon, was für eine Kontroverse sorgte.

Auch der Name Molyneux macht viele Gamer skeptisch. Er gilt zwar als Genie, welches das “God Game”-Genre erfunden hat, zuletzt aber als unzuverlässig. Er verspreche oft mehr, als er wirklich halten könne (via Kotaku.com).

Spiele wie Artifact versuchten etwas Ähnliches, sind jedoch mit dem Versuch gescheitert. Damals sollten Spieler ihre Spielkarten besitzen und handeln können, das Spiel ging jedoch nach wenigen Monaten pleite und wurde eingestampft. Die Neuauflage, Artifact 2, war ebenfalls nie wirklich von Erfolg gekrönt.

Der Wert selbst basiert dabei zum größten Teil auf Spekulation. Wer investiert, hofft oft, dass eine Wertsteigerung eintritt und man mit Gewinn aus der Sache geht. Kritiker sehen die Gefahr einer Blase, die platzt – und sogar Schaden an der Umwelt wegen des Energieverbrauchs. Es gibt sogar schon erste Betrugsfälle mit immensen Summen dahinter:

Leute investieren Vermögen in virtuelle NFT-Affen – Entwickler betrügt sie um 2,3 Millionen €