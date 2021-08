Das neue Fantasy-MMORPG Kingfall (Android/iOS/PC) verspricht seinen Unterstützern, dass ihr mit dem Game Geld verdienen könnt. Wie das genau funktionieren soll und was das für ein Spiel ist, fassen wir von MeinMMO für euch zusammen.

Was ist Kingfall? Das zu beantworten ist beim derzeitigen Stand noch relativ schwierig, denn die Informationslage zu dem Spiel ist dünn. Kingfall soll ein Fantasy-MMORPG werden, dass ihr auf dem Handy als auch in jedem Browser spielen könnt. Einen Download für PC soll es nicht geben.

Das Game soll global erscheinen und laut dem Entwickler über 10 Millionen Spieler weltweit ansprechen. Es handelt sich bei Kingfall nicht um das erste Game des Entwicklers True Valhalla. Laut eigenen Aussagen konnten sie bereits 75 Millionen Spieler für ihre Games gewinnen. (via truevalhalla.com)

Gameplay-technisch handelt es sich hierbei um ein “casual”-Game, also ein Spiel in dem ihr auch weiterkommt, ohne viele Stunden zu investieren.

Wie verdient ihr Geld damit? Auf Twitter verspricht der Entwickler frühen Investoren ein Leben lang einen Teil des Gewinns auszuschütten, wie viel genau ist allerdings unklar. Kingfall bietet allerdings noch eine weitere Option, um Geld zu generieren. Das Spiel setzt nämlich auf Blockchain-Technologie.

Hier ist der Ankündigungstweet des Entwicklers:

Krypto-Mining – Mit eurer Hardware verdient der Entwickler Geld

Wie funktioniert Blockchain im Spiel? Blockchain und Krypto-Mining ist ein sehr komplexes Thema, welches wir hier nicht in seiner Gänze darstellen können. Wir möchten euch trotzdem einen Überblick geben, wie genau das funktioniert:

Durch die Blockchain-Integration von Kingfall kann das Spiel auf eure Rechenleistung zugreifen

In einem größeren, globalen Netzwerk wird die Rechenleistung eures Gerätes zur Verfügung gestellt, durch das Game

Damit verdient der Entwickler eine Crypto-Währung, darunter zählt z. B. auch Bitcoin

Einen Teil dieser Währung können sich die User dann auszahlen lassen

Welche Krypto-Wärhung zum Einsatz kommt, ist noch nicht bekannt. Außerdem schweigt der Entwickler noch, was die genauen Verdienstmöglichkeiten angeht und verweist dabei nur auf seine Kontakt E-Mail-Adresse.

Wie sicher ist das? Krypto-Mining in MMORPGs ist immer öfter ein heißes Thema in Diskussionen. Viele in der Community sind aber weiterhin skeptisch, was das angeht. Auch das umstrittene MMORPG Chronicles of Elyria hatte zuletzt eine Art Krypto-Integration angekündigt und erntete dafür viel negative Kritik.

Grundsätzlich ist das System sicher, allerdings ist die Skepsis bei einem neuen, Casual-Browser-Game, welches so spärlich mit Informationen umgeht, sicherlich nicht fehl am Platz. Wir von MeinMMO halten euch auf dem Laufenden, was Kingfall angeht.

Wie seht ihr das? Würdet ihr einem Spiel, welches euer Gerät zum Krypto-Farmen benutzt eine Chance geben? Seht ihr darin sogar eine neue Finanzierungsmöglichkeit für Spiele und ein mögliches Ende des Pay2Wins? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

