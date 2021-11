Twitch-Streamer sagt, er verzichtet auf 260.000 €, weil er Angst vor fiesen Sprüchen hat

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

So diskutiert man das auf Livestrream.-Fails: Da ist man ziemlich stolz auf seine moralische Leistung. In den Kommentaren heißt es:

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ich hab tatsächlich einen NFT-Sponsor-Deal über 300.000 $ abgelehnt. […] Wisst ihr warum? Weil ich keinen Hate von Livestramfails wollte! […] Jetzt denke ich mir: Ey, warum bin ich so ein Weichei? Warum juckt es mich, warum mach ich verdammt noch Mal nicht einfach das, was ich machen will. So eine Verschwendung. Aber nee, ich wollte ja der gute Junge sein.

Insert

You are going to send email to