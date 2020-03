Streamer schläft 5 Stunden live auf Twitch, verdient 5000€ damit

Der Streamer Matthew „Mizkif“ Rinaudo (25) hatte eine schräge Idee auf Twitch. Statt Games wie WoW zu zocken, legte er sich 5 Stunden hin und ließ die Fans versuchen, ihn aufzuwecken. Er war selbst erstaunt, wie viel Geld das Experiment brachte.

Das war die Idee: In einem Twitch-Stream am 3. März kam der US-Streamer Mizkif in der Diskussionen mit dem Chat auf die Idee, seinen Zuschauern mal was anderes zu bieten.

Er stellte die Kamera um, dimmte das Licht, zog sich ein Bett vor die Linse und legte sich dann mit Headset schlafen. Er sagte noch: „Ich werde jetzt buchstäblich gar nichts machen.“

Für etwas über 5 Stunden lag der Twitch-Streamer im Bett und ruhte, während ihm die Leute zuschauten. Über „Media Shares“ versuchten die Zuschauer, den Streamer aufzuwecken. So spendeten sie Geld und teilten laute Clips, um die Aufmerksamkeit des Streamers zu erhaschen.

Ein Nutzer spendete etwa Geld, damit ein extrem lautes Video den Wrestler John Cena ankündigte: Vorsicht, extrem laut.

So viel Geld kam dabei rum: Als Mizkif sich nach einigen Stunden wieder erhob und an seinen Schreibtisch schreibt, zeigte ihm das Twitch-Interface an, dass er 5594$ verdient hatte, etwa 5000€. Das schien ihn selbst zu überraschen.

Ich hab im wahrsten Sinne des Wortes geschlafen und dabei 5600$ verdient … einfach nichts gemacht. Das nächste Mal, wenn ihr darüber nachdenkt, wie viel Geld ein Streamer macht, der ständig „Text zu Sprachnachrichten“ bekommt, dann denkt über diese Sache nach. Mizkif

Um dem Chat etwas zurückzugeben, verloste er danach eine Nintendo Switch. Die Ausgaben dürfte er bei den Einnahmen locker verkraften.

Ihm schauten während des 7-stündigen Steams im Schnitt 5600 Leute zu.

„Just Chatting“ – das etwas andere Twitch

Das steckt dahinter: Es ist ein „Geschäftsmodell“ von Streamern mit dem Chat zu interagieren, indem die Zuschauer Geld dafür spenden, dass eine Computer-Stimme laut Botschaften vorliest über ein „Text zu Chat“-Programm oder dass sie Geld spenden, damit bestimmte Video-Clips gespielt werden.

Manchmal nutzen Fans von Spiels solche Möglichkeiten auch, um für ihr Lieblings-Game zu werben: etwa für Escape from Tarkov.

Jemand wie Felix „xQc“ Lengyel bekommt eigentlich ständig solche Chat-Nachrichten vorgelesen und verdient damit viel Geld. Der Chat wird zu einem wichtigen Bestandteil des Streams.

Er ist sowas wie der „König“ von Just Chatting.

Es ist bei allen Streamern so, dass der Chat eine große Rolle spielt: Auch für Gaming-Streamer wie DrDisrespect oder Summit1g ist es wichtig, auf den Chat zu reagieren, um eine Bindung mit den Zuschauern herzustellen. Aber einige Streamer wie xQc oder Forsen haben das zu einer Kunstform erhoben, mit dem Chat zu kommunizieren und damit ihre Streams zu füllen.

Mizkif ist kein klassischer Gaming-Streamer, der davon lebt, Spiele besonders unterhaltsam zu spielen, sondern der Reiz seines Channels kommt durch das ständige Interagieren mit dem Chat. Solche Streamer haben auf Twitch zusehends Erfolg in der „Just Chatting“-Kategorie. Dabei kommen schon mal seltsame Experimente heraus.

Dass jemand schlafend sein Geld verdient, ist schon eine neue Dimension.

Hat früher viel FIFA 20 und Casino gespielt: In den letzten 30 Tagen war er 36 Stunden bei Just Chatting unterwegs: MontanaBlack.