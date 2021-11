Gaming-Streamerin sagt, sie ist traumatisiert, braucht Therapie nach Werbe-Deal

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Der Streamer brauchte nur wenige Minuten, bis er Valkyrae das erste Mal mit ihrem Werbe-Deal aufzog, indem er vorgab, das Produkt gleich in die Kamera zu halten, was Valkyrae einen ordentlichen Schrecken einjagte.

So sensibel gehen ihre Freunde mit der Situation um: In ihrem ersten Stream war Valkyrae mit dem befreundeten Nintendo-Streamer Mizkif unterwegs. Sie hatte vorher schon Bedenken, gerade mit dem wieder zu starten. Denn sie sagte, Mizkif sei zwar ein guter Freund, tue aber auch einfach alles für Content und kenne keine Grenzen.

Wie wirkt sie, als sie das sagt? Valkyrae lacht immer wieder auf, während sie sagt, dass sie traumatisiert sei, mentale Schäden zurückbleiben und sie in Therapie gehe. Man kann vermuten, dass sie in dem Moment unter enormer Anspannung steht, die sich dann löst. Es wirkt nicht so, als scherze sie oder nehme das irgendwie leicht.

So ging das jetzt für sie aus: Wie die Streamerin sagt, hat die Marke RFLCT am 30. Oktober ihre Pforten geschlossen. Die Produkte wurden aus mehr als 400 Geschäften zurückgezogen. Für Valkyrae war das ein „klarer Schnitt“. Sie sagt:

„Ich war sehr depressiv. Ich habe Depressionen. Mir ging es richtig schlecht, ich glaube, ich habe mentale Schäden von der ganzen Sache zurückbehalten. Da bin ich mir sicher. Ich hatte echt Glück, dass ich nicht noch verklage wurde, aber ich bin immer noch in einem richtig miesen Zustand. Ich weiß, es ist erst zwei Wochen her und es wird mir besser gehen, aber es war ein großer Fehler und es hat mich echt in eine miese Situation gebracht. Ich muss mir jetzt selbst Zeit geben.“

Das sagt die Streamerin jetzt: Nach einer längeren Pause war Valkyrae am 2. November wieder auf YouTube zu sehen. Sie sagt, dass sie in den letzten Tagen sehr unter der für sie bedrückenden Situation gelitten hat. Valkyrae erklärt, für eine Zeit dachte sie sogar, ihre ganze Karriere sei jetzt mit einem Schlag vorbei.

Die Streamerin Rachell Valkyrae Hofsetter (29) ist auf YouTube mit Among Us zur größten Gaming-Streamerin der Welt geworden. Nachdem sie vor zwei Wochen eine Linie von Pflegeprodukten beworben hatte, mit denen sich Käufer gegen das blaue Licht von Monitoren schützen sollten, geht es ihr jetzt schlecht.

