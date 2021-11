Gaming-Streamerin stellt stolz Haut-Creme gegen „Monitor-Licht“ vor – Bereut es bitter

In den Tagen danach probierte sie mehrere Antworten, räumte Schuld ein, sagte, sie hätte der Firma vertraut, hätte auch andere Fakten gehabt und darauf vertraut, dass alles wissenschaftlich fundiert. Sie ärgere sich spürbar darüber, der Firma so sehr geglaubt zu haben.

So reagierte Valkyrae selbst: Das Drama um die Haut-Creme erstreckte sich über eine Woche. Valkyrae schien über die skeptische bis negative Reaktion sofort entsetzt zu sein. Schon nach wenigen Stunden räumte sie ein, sie sei selbst verwirrt und werde sich später zu dem Thema zu äußern, während sie gleichzeitig noch Gratulationen entgehen nahm, was ihr da für ein Riesen-Projekt ihr mit RFLCT gelungen ist.

Das Thema war zwischenzeitlich dominant auf Twitch. Clips zu dem Thema bekamen über 150.000 Aufrufe. Sogar die Streamer, die als Freunde von Valkyrae bekannt sind, nahmen sie dann in eine Art in Schutz, die nicht grade ermutigt:

Viele große Twitch-Streamer haben sich in den nächsten Tagen kritisch oder bissig dazu geäußert. Im Wesentlichen war die Kritik: Es gebe keine wissenschaftlichen Studien dafür, dass blaues Licht wirklich gefährlich ist und man sich davor in den Maßen schützen sollte.

