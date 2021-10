Streamerin verkauft Produkte, die vor Monitor-Licht schützen sollen – „Das ist nur verdammte Seife“

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

D as ist die Kritik an dem Produkt: Im Wesentlichen ist die Kritik: Es ist nicht wissenschaftlich bewiesen, dass sich blaues Licht wirklich negativ auf die Haut auswirkt.

In einem Interview, das flankierend zum Produkt-Launch erschien, heißt es: Gerade jemand wie Valkyrae, der so viel Zeit vor einem Monitor verbringt, müsse darauf achten, die „hässlichen Nebeneffekte“ zu vermeiden, die blaues Licht mit sich bringt. Man spricht von „DNA-Schaden“ und von „Gewebe- und Zellschäden“. Blaues Licht habe einen schlechten Effekt für die Augen und es lasse eben die Haut altern.

Die Produkte-Seite führt eine Studie an, es gäbe „immer mehr Beweise“, welche die These unterstützen, dass blaues Licht dazu beiträgt, die Haut altern zu lassen.

So bewirbt die Streamerin nun ihr Produkt: Die Streamerin sagt, man habe zwei Jahre lang mit einem Team an RFLCT gearbeitet: Die Produkt-Serie ist dafür gedacht, die Anwender vor der schädlichen Wirkung von „blauem Licht“ (HEV-Licht) zu schützen, das von Bildschirmen emittiert wird.

