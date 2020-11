Der Streamer Hasan „HasanAbi“ Piker war der große Gewinner auf Twitch, während der US-Wahl 2020, die am 3. November begann. Der Talk-Streamer ist für seine Ansichten zur Politik bekannt. In der Spitze sahen ihm bis zu 226.000 Leute zu, die von HasanAbi wissen wollten, wie es ausgeht, nicht von CNN oder Fox News.

Das ist Hasan Abi: Hasan Piker (29) ist US-Amerikaner mit türkischen Wurzeln. Der ist als HasanAbi zwar auf Twitch unterwegs, aber kein großer Gaming-Streamer. Der 29-Jährige ist fast nur in „Just Chatting“ unterwegs. Dort ist er für seine politisch linken Ansichten und seine diskussionsfreudigkeit bekannt.

Er ist fest in der Twitch-Kultur verwurzelt und macht da auch so manche Albernheit mit. So diskutierte er ausgiebig mit einem Insider über den Twitch-Bann von Dr Disrespect und steht in ständigem Verdacht der mysteriöse „Boyfriend“ von Streamerin Pokimane zu sein, nach dem intensiv gefahndet wird.

Er war auch bei den „Among US“-Streams dabei, als die linke Kongressabgeordnete Alexandria Ocasio-Cortez in die Gaming- und Streaming-Welt hineinschnupperte: Das war ein riesiges Event vor der US-Wahl.

Aber in der Regel widmet er sich ernsten Themen. HasanAbi lädt sich oft Gäste ein, um mit denen er über politische Themen diskutiert.

Aufs Jahr gerechnet ist HasanAbi im oberen Mittelfeld von Twitch zu Hause, irgendwo in der Top 500. In dem politisch so brisanten Jahr in den USA stieg er ohnehin schon auf. Doch während der US-Wahl schoss der Kanal von HasanAbi in ungekannte Höhen.

Was zeigte der Kana während der US-Wahl: Titch-Zuschauer wollten offenbar von ihm erfahren, wie es bei der Wahl gerade steht, die sich so in die Länge zog. So übertrug Hasan Abi etwa die Rede von Trump, als der ankündigte, gegen die Wahl vor Gericht zu zitierte, und hatte gleich eine Live-Reaktion: Er konnte es nicht fassen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt

Oft nutzt HasanAbi dann fremde Quellen, Tweets, Zeitungs-Artikel oder Videos, um auf dieser Basis Informationen zu vermitteln und Diskussionen anzustoßen. Ähnlich wie xQc ist das ein Kanal, der von „Reactions“ getrieben wird. Der Streamer reagiert auf Dinge, die er gerade sieht, in Echtzeit, und spricht mit seinen Fans und anderen darüber. Der Chat spielt eine wichtige Rolle.

Sein Kanal hat dabei einige Highlights zu bieten und wechselt rasch im Ton. Während man in einem Moment noch Statistiken betrachtet und analysiert, wird im nächsten Moment gelacht und geflachst.

Die Streams gingen in den letzten Tagen öfter mal über 10 Stunden.

Empfohlener redaktioneller Inhalt

Leute verfolgen die Wahl bei Twitch und fiebern mit

So erfolgreich war Hasan Abi jetzt:

In den Tagen seit der Wahl ist der Kanal von HasanAbi geradezu explodiert. In den letzten 7 Tagen hat HasanAbi (via sullygnome):

fast 90.000 Zuschauer im Schnitt erreicht – 320% mehr als in der Vorwoche. Gerade die Streams am 3. und 4. November erreichten im Schnitt 157.300 und 133.700 Zuschauer, dabei gingen sie über 10 Stunden. Das sind kolossale Werte.

140.000 Follower dazugewonnen – das ist ein Plus 770%

in der Spitze, am 3. November, 226.974 Zuschauer gleichzeitig unterhalten

Damit überholte HasanAbi Leute wie den Dauer-CS:GO-Spieler Gaules, xQc oder den deutschen Knossi, der mit dem Horror-Camp zuletzt Zuschauer-Highlight setzte.

HasanAbi war für eine Woche die Nummer Eins auf Twitch (quelle: Sullygnome).

Twitch öffnet sich für andere Themen als Gaming

Das ist das Interessante: Twitch startete als reine Gaming-Plattform, aber wird immer mehr zu einer universellen Informations- und Unterhaltungs-Quelle für eine jüngere Generation, die über das reine Gaming hinausgeht, ähnlich wie Youtube.

Twitch wird zu einer Art „maßgeschneidertes Live-Fernsehen on demand.“

Streamer schauen Serien gemeinsam mit ihren Fans, reagieren auf YouTube-Clips oder unterhalten sich stundenlang mit ihrem Chat. Ein WoW-Streamer bekämpfte seine Depression live auf Twitch und räumte dabei seine vollgemüllte Wohnung auf.

Leute zeigen auf Twitch, wie man ein Boot baut, wie man kocht oder malt. Wiederholungen von Bob Ross sind mittlerweile Kult. Regelmäßig gibt es Ärger, wenn sich Bodypainterinnen vor der Kamera ausziehen und bemalen.

Jemand wie Hasan Abi beweist, dass man auf Twitch selbst mit einem Format zur Politik erfolgreich sein kann, wenn eine Wahl das Land und die Welt so aufheizt wie in den letzten Tagen.

Großes Event vor der Wahl.

Gerade vor der Wahl wurde Twitch stärker politisiert. Dabei scheint die linke Partei in den USA, die Demokraten, Twitch besser zu verstehen. Die US-Politiker Alexandria Ocasio-Cortez erreichte vor der Wahl über ein großes Twitch-Event mit einigen Top-Streamern 600.000 Zuschauer. So mancher davon wird vielleicht extra wegen dieser Veranstaltungen zur Wahl gegangen sein.

Ocaso-Cortez forderte auf, „progressive“ Kandidaten zu wählen:

