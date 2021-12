Neues Multiplayer-Game bietet NFT-Grundstück für 800.000 Euro an, wird direkt verkauft

Das Heart of London ist ein einzigartiges Grundstück. Ein Ethereum ist nach aktuellem Stand (16. Dezember 2021) 3560,54 Euro wert. Das gesamte Grundstück kostet damit 795.715,80 Euro. Für das gleiche Geld bekommt ihr ein Eigenheim mit über 200m² in vielen Städten Deutschlands.

In Legacy sind eure Grundstücke solche NFTs. Ihr kauft sie und besitzt sie dann tatsächlich, anders als in MMOs wie World of Warcraft. Dort „leiht“ ihr euch nur die Gegenstände, die ihr findet. Denn die Daten an sich gehören noch immer dem Anbieter. Wie genau NFTs funktionieren, erklären wir euch hier:

Insert

You are going to send email to