Spieler investieren über 260.000 Euro in NFT-Spiel, das nun schließt – Was passiert mit dem Geld?

Das NFT-Spiel F1 Delta Time wurde eingestellt. In den Jahren zuvor verkaufte es NFTs, die umgerechnet teilweise mehrere Hunderttausend Euro kosten. Spieler, die investiert haben, stehen nun ohne Rückhalt da und bekommen einen Ersatz in einem ganz anderen Spiel.

Was ist das für ein Spiel? Delta Time war ein offiziell von der Formel 1 lizenziertes Rennspiel. Das Spiel startete bereits 2019 als eines der ersten NFT-Games überhaupt. Spieler konnten hier etwa in Rennautos investieren, um in Top-Down-Ansicht Rennen zu fahren.

Am 15. März 2022 gab Delta Time in einer Mitteilung bekannt, dass man bereits am 16. März den Dienst einstellen würde. Man konnte laut Aussagen die Lizenz nicht erneuern und macht deswegen nun nicht mehr weiter.

Das Spiel wurde also quasi über Nacht geschlossen und die Spieler hatten lediglich einen Tag, um darauf zu reagieren. Wenn ihr nicht genau wisst, was es mit NFTs und Krypto-Gaming überhaupt auf sich hat, erfahrt ihr mehr dazu in unserem Special:

Was sind das für NFTs? 2019 verkaufte Delta Time bereits NFTs für 415,9 Ethereum, oder umgerechnet damals über 102.000 Euro (via decrypt.io). Die Preise kletterten über die Monate und Jahre jedoch weiter nach oben.

Im März 2021 wurde laut racefans.net ein Rekordpreis von umgerechnet über 262.000 Euro mit einem einzigen NFT erzielt. Der Gewinn floss damals jedoch an einen Spendenfonds für die Brandkatastrophe in Australien.

Im Vergleich zu bestimmten NFT-Steinen, die noch deutlich mehr wert sind, waren die Autos wohl noch verhältnismäßig günstig. Allerdings haben die Spieler nun kaum noch etwas davon, schließlich fehlt die Grundlage.

NFTs für 260.000 Euro werden einfach umgetauscht

Was passiert mit den NFTs? Grundsätzlich sind sämtliche Autos noch im Besitz der Spieler. Schließlich ist das Prinzip hinter NFTs, dass die Leute tatsächlich im Besitz ihrer digitalen Items sind.

Wie sich der Markt rund um diese Fahrzeug-NFTs entwickelt, muss sich zeigen. Möglich wäre ein kompletter Wertverlust für die Investoren. Aber in dem spekulativen NFT-Umfeld wären auch weitere Wertsteigerungen möglich – auch wenn die Fahrzeuge nicht mehr verwendet werden können.

Verlieren die Spieler nun alles? Die Betreiber von Delta Time versprechen den Spielern „Ersatzwägen“ für ein anderes Spiel: REVV Racing. Wenn Spieler ihre NFTs eintauschen wollen, gibt es dafür ein Angebot.

Der Ausgleich soll auf der ursprünglichen Seltenheit und Stärke des entsprechenden Autos aus Delta Time basieren.

Diese können etwa gegen einen „Race Pass“ eingetauscht werden. Mit diesen sollen die Spieler etwa handeln oder wetten können. So haben sie unter anderem die Möglichkeit, REVV zu erhalten – eine spieleigene Krypto-Währung auf der Polygon-Blockchain.

Spieler können vom 30. April bis zum 31. Juli 2022 umtauschen. Die Preise bei REVV Racing bewegen sich allerdings in einer großen Spanne.

Auf der Plattform OpenSea.io finden sich zwar einige Angebote für 100 Trillionen ETH (umgerechnet 321 Trilliarden Euro), allerdings dürften die nicht ernst gemeint sein. Der Spitzenpreis für die sonst teuersten Wägen bewegt sich bei rund 1.000 ETH (rund 3,2 Millionen Euro). Die meisten Angebote liegen jedoch bei 100 ETH und weniger.

