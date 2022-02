Magic verbietet dreistes NFT-Projekt, das echte Karten ein „unsicheres Investment“ nennt

Wizards of the Coast sind die Entwickler der beliebten Kartenspiels „Magic: The Gathering“. Sie haben eine Unterlassungs-Erklärung gegen ein NFT-Projekt namens „MtgDAO“ erlassen. Sie sagen, das Projekt sei ganz klar eine Verletzung ihrer Urheberrechte.

Was ist das für ein Projekt? Das ist gar nicht so leicht durchzuschauen.

Die Idee von „mtgDAO“ ist es offenbar, ein eigenes Magic-Format zu erstellen, in dem Spiel nur mit „erlaubten“ Karten antreten dürfen. Die Spieler sollen die tatsächliche Karte in der echten Welt besitzen und zusätzlich ein eigen kreiertes NFT der Karte erwerben, um „legal“ das Spiel spielen zu dürfen.

Dadurch, dass man eigene NFTs ausgibt, will mtgDAO die Verfügbarkeit der Karten zusätzlich verknappen und den Preis stabil halten.

Die Funktion von mtgDAO wäre es dann, Spielern eine Art „Ticket“ zu geben, dass sie an den Turnieren teilnehmen dürfen.

NFT-Macher: Investment in echte Karte ist kaum zu rechtfertigen

Was ist das Bizarre an dem Projekt? Die Macher des NFT kritisieren das Karten-Spiel in einem Whitepaper dafür, „ein unsicheres Investment“ zu sein (via mtgdaog).

So heißt es:

Es ist schwer zu rechtfertigen, signifikantes Geld in einzelne Karten zu investieren, wenn der Wert einer Karte sich ständig ändern kann. Die Wahrheit ist, dass einzelne Karten ein unvorhersehbares Investment sind – viele verlieren an Wert. mtgDAO

Man erklärt dann, der Preis hänge letztlich davon ab, wie viele Karten die Macher drucken. Sogar wenn die Macher versprächen, bestimmte Karten nicht mehr zu drucken, hätten sie ja immer noch die Möglichkeit, eine ähnliche oder sogar noch bessere Karte einfach neu herauszubringen.

Die Kritik an Karten als „unsicheres Investment“ ist deshalb so bizarr, weil NFTs für viele als völlig „unsicheres Investment gelten“, die im Preis extrem schwanken oder sogar auf Null sinken. Das Projekt mtgDAO will durch eine Verknappung der Karte aber für stabile Preise sorgen.

Entwicker loben Enthusiasmus, verbieten Projekt aber trotzdem

Das unternimmt Magic: Die haben eine Anwaltskanzlei damit beauftragt, den Machern von „mtgDAO“ eine Unterlassungserklärung zuzustellen.

Es heißt, der Enthusiasmus sei zwar offensichtlich und toll – die Entwickler seien auch beeindruckt von der Arbeit am Format, aber … leider, leider würde das Projekt dann doch das Urheberrecht verletzten.

Außerdem überlege Wizards of the Coast gerade selbst, in NFTs einzusteigen. Daher sei es streng verboten, NFT mit den Marken der Firma zu verbinden.

Als Fans von Magic hätten die NFT-Macher dafür doch sicher Verständnis.

Da kam die Unterlassungs-Erklärung ins Haus geflattert.

NFT-Entwickler nennen Magic-Macher „reaktionär“

So reagieren die NFT-Macher: Ziemlich angefressen. Auf Twitter heißt es nun, dieses Schreiben lege nahe, dass die NFT-Projekte von Wizard of the Coast wahrscheinlich fehlschlagen würden. Viele Gamer wären ja gegen NFT. Die würde man als „leere Statussymbole“ sehen, die nur zeigen, wie viel Geld jemand ausgeben kann.

Es gäbe für die Macher von Magic viel bessere Methoden von den neuen Regeln des Marktes zu profitieren, wie eben mit dem Modell von mtgDAO. Die Position von Wizards of the Coasts sei rückständig, man wolle denen jetzt eine E-Mail schicken, um ihnen zu zeigen, dass sowas wie mtgDAO eine gute Gelegenheit ist und keine Bedrohung.

Viele Gamer sehen NFTs in der Tat kritisch. Auch einige Game-Designer haben das Modell bereits sehr kritisch hinterfragt:

