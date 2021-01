Eine Unterschrift macht die teuerste Magic-Karte noch teurer, kostet 500.000 $

Eine der seltensten Karten aus dem Spiel Magic: The Gathering, der Schwarze Lotus, ist jetzt auf eBay für über 500.000 $ verkauft worden. Durch eine Unterschrift wurde sie zu einer der teuersten Magic-Karten überhaupt.

Um diese Karte geht es: Der Schwarze Lotus gehört zu den seltensten Karten in Magic: The Gathering. Sie gehört zu der ersten Generation (Alpha-Set) an Magic-Karten, die im Jahr 1993 veröffentlicht wurden. Diese Karten erkennt man an den abgerundeten und schwarzen Rändern. Diese Alpha-Karten wurden durch eine Beta-Version ersetzt, da diese als zu stark galten und das Balancing zerstörten. Dadurch gibt es nur verschiedene 295 Alpha-Karten.

Gut erhalten sind diese Karten bei Sammlern also sehr beliebt. Schon häufig wurden im Internet sehr hohe Summen durch den Verkauf so einer Karte erzielt. Mal für 74.500 Dollar, mal für 166.100 Dollar.

Diese Zahlen wurden jetzt durch einen erneuten Verkauf auf eBay aber um einiges übertroffen. Dort hat jemand seinen Schwarzen Lotus für unglaubliche 511.011 Dollar versteigert.

Der Schwarze Lotus ist die teuerste Magic-Karte, die bisher verkauft wurde.

Teuerste Magic-Karte dank Unterschrift

Warum ist diese Karte um einiges teurer? Bei dieser Karte handelt es sich nicht nur um den Schwarzen Lotus. Abgesehen vom tadellosen Zustand wird die Hülle zudem von einer Unterschrift von Christopher Rush geziert.

Wer ist das? Christopher Rush war einer der ersten Künstler, die hinter dem Design der Magic-Karten standen. Rush verstarb 2016 im Alter von 50.

Die Unterschirft setzt also der ohnehin schon seltenen und teuren Karte quasi noch das Sahnehäubchen auf, was zu einem derart hohen Preis führt. Die Auktion endete am 27. Januar nach 123 Geboten.

Das ist die 500.000-Dollar-Karte, mit Unterschrift. (via Ebay)

Was kann die Karte eigentlich? Der Schwarze Lotus ist nicht nur selten, sondern auch mächtig. In Magic wird Mana durch Länder gewonnen, das ihr wiederum braucht, um Kreaturen und Zauber einzusetzen. Die Karte gibt euch 3 Mana-Punkte auf einmal, unabhängig davon, welche Farbe ihr spielt.

Spieler konnten so vom ersten Zug an 4 Mana haben, was einen großen Vorteil mit sich bringt. Bei PSA (Professional Sports Authenticators) die Karten professionell bewerten, hat die Karte die höchste Einstufung (PSA 10) erhalten.

