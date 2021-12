Reaktion auf neue NFT-Mikrotransaktion ist so schlimm, dass Ubisoft das Video versteckt

Was stört Gamer an den NFTs? Es ist eine Mischung aus mehreren Argumenten:

Auf Twitter, wo es keinen Dislike gibt, hat der Tweet zu dem Thema mehr als 10.000 Gefällt mir Angaben, aber auch furchtbare Kommentare, in denen Twitter-Nutzer sagen, sie würden jetzt alles von Ubisoft deinstallieren. So sehr lehnen sie NFTs ab.

Wie die Seite vgc schreibt, hatte das Video ein Like-Dislike-Verhältnis von 1:20. Es gab etwa 23.447 Interaktionen mit dem Video, 22.429 waren negativ, nur 1018 fielen positiv aus. Die Reaktionen waren also verheerend schlecht, das sieht man auch an der Kommentar-Spalte.

