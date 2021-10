Neues Spiel zu Ghost Recon wurde erst vor 8 Tagen angekündigt, wird schon verschoben

Kaum wurde Ghost Recon: Frontline angekündigt, wird der Start der Beta auch schon verschoben. Das gibt Ubisoft nach nur knapp einer Woche bekannt. MeinMMO fasst die Neuigkeiten für euch zusammen.

Was ist passiert? Nach der Ankündigung am 5. Oktober wurde Ghost Recon: Frontline nun offiziell verschoben. Ursprünglich sollte das Spin-Off zu Ghost Recon: Breakpoint und Wildlands morgen, am 14. Oktober in die erste Closed Beta starten.

Doch am Nachmittag verkündete Ubisoft, dass man die geplanten Beta-Phasen verschieben müsse.

Was ist der Grund? Genaueres ist dazu nicht bekannt. Ubisoft gibt über Twitter an, man wollte “die bestmögliche Erfahrung” bieten und schon bald neue Details zur Beta teilen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Was könnte es mit der Verschiebung auf sich haben? Das ist aktuell schwer zu sagen, da es keine genaue Erklärung gibt. Es wirkt jedenfalls seltsam, dass der Shooter, der sich seit 3 Jahren in der Entwicklung befinden soll, so kurz nach der offiziellen Vorstellung bereits die Beta verschiebt.

Womöglich ist es eine Reaktion auf das Feedback der Spieler, bei denen das Spiel nicht gut angekommen ist. Möglich wären aber auch technische Probleme, die kurz vor dem Start ausgemacht wurden. Wir halten euch dazu auf dem Laufenden.

Ghost Recon: Frontline kam bei Fans nicht gut an

Was ist Ghost Recon Frontline? Das ist ein Battle-Royale-Spiel im Ghost-Recon-Setting des Tom-Clancy-Universums. Es soll ein Free2Play-Spiel werden und ist laut Entwickler seit drei Jahren bei Ubisoft Bukarest in Entwicklung.

Mehrere Teams, bestehend aus drei Spielern, kämpfen um wertvolle Informationen und sollen am Ende entkommen.

Um sich von Konkurrenten wie Warzone und Apex Legends abzusetzen, haben sich die Entwickler ein paar spezielle Features ausgesucht, aber bei der Zielgruppe kommt schon der erste Trailer denkbar mies an.

Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Anzeige von GameStar Inhalten widerrufen

Wie sind die Reaktionen der Community? Die Reaktionen auf den ersten Reveal-Trailer zu Frontline waren furchtbar. Das Video hat auf YouTube über 17.000 Dislikes bei nur ca. 4900 Likes (Stand 13. Oktober 2021). Zahlreiche Fans beklagen sich darüber, dass sie sich einen klassischen Ableger der Shooter-Reihe gewünscht hätten.

Weitere Reaktionen zur Ankündigung des Shooters findet ihr bei uns auf MeinMMO zusammengefasst.

Was sind die besonderen Features? Ghost Recon Frontline bietet einen Spielmodus mit 102 Spielern, die in maximal 34 Teams aus je drei Spielern auf der Map Drakemoor Island landen. Dort sollen sie wertvolle Informationen bergen und dann wieder entkommen.

Die Jagd nach den Informationen nimmt in Frontlines den Platz der sonst in BR-Games üblichen Todeszonen ein.

Wenn ein Team genug Infos gesammelt hat, wird die Extraktion eingeleitet und ein sehr lauter und gut sichtbarer Hubschrauber ist bereit, ein Team aufzunehmen.

Dann gilt es, dort rechtzeitig aufzutauchen und sich nicht von einem anderen Team überrumpeln zu lassen.

Diese Mechanik erinnert ein wenig an den populären Shooter Hunt: Showdown, bei dem am Ende ebenfalls alles nochmal sehr eng werden kann.

Es wird auch drei Klassen für eure Soldaten geben, einen Scout, einen Assault und einen Supporter.

Ihr könnt diese Klassen jederzeit im Spiel wechseln. Ihr sollt die Klassen auch frei gestalten können.

Was haltet ihr von der Verschiebung? Ist das ein Grund zur Sorge? Oder interessiert euch der BR-Ableger der Ghost-Recon-Reihe ohnehin nicht? Schreibt uns eure Meinung.