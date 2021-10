Ubisoft will jetzt auf CoD Warzone machen – Viele finden schon den 1. Trailer total doof

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Dann gilt es, dort rechtzeitig aufzutauchen und sich nicht von einem anderen Team überrumpeln zu lassen. Diese Mechanik erinnert ein wenig an den populären Shooter Hunt: Showdown , bei dem am Ende ebenfalls alles nochmal sehr eng werden kann.

Was sind die besonderen Features? Ghost Recon Frontline bietet einen Spielmodus mit 102 Spielern, die in maximal 34 Teams aus je drei Spielern auf der Map Drakemoor Island landen. Dort sollen sie wertvolle Informationen bergen und dann wieder entkommen.

Was ist Ghost Recon Frontline? Hier handelt es sich um ein kommendes Battle-Royale-Game im Ghost-Recon-Setting des Tom-Clancy-Universums. Es soll ein Free2Play-Spiel werden und war seit drei Jahren bei Ubisoft Bukarest in Entwicklung.

