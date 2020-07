Die 10 besten Battle-Royale-Games im Ranking – Von unbeliebt bis beliebt

Platz 10 – Ring of Elysium

Wir haben gefragt, welche Battle-Royale-Spiele euch am liebsten sind. Das Ergebnis ist jetzt da und wir von MeinMMO präsentieren euch hier eure populärsten 10 Spiele aus dem BR-Genre.

Battle-Royale war der große Hit 2018, doch auch heute noch erfreuen sich Spiele dieser Art große Beliebtheit. Doch für welche der mittlerweile Dutzenden BR-Games interessieren euch am meisten und werden aktiv in der MeinMMO-Community gezockt? Wir haben euch in einer großen Umfrage abstimmen lassen und präsentieren hier nun das Ergebnis.

Die Plätze 10 bis 6 stellen wir euch hier in einer kurzen Zusammenfassung vor. Bei den Top-5-Titeln des BR-Genres gehen wir jedoch etwas mehr in die Tiefe.

Wie wurde entschieden, was gut ist? Wir haben euch 30 Battle-Royale-Spiele in unserer MeinMMO-Umfrage zur Auswahl gestellt. Ihr hattet jeweils vier Stimmen, die ihr verteilen konntet. Insgesamt wurden 1.014 Stimmen abgegeben.

Auf den Plätzen 30 bis 10 findet ihr die Spiele:

30 – Fractured Lands

29 – Fear the Wolves

28 – Maelstrom

27 – Egress

26 – Bomber-Grounds

25 – Super Anima Royale

24 – Firestorm

23 – Ninjala

22 – Garena Free Fire

21 – Dying Lights: Bad Blood

20 – Z1 Battle Royale

19 – Battlerite Royale

18 – BDO: Shadow Arena

17 – Totally Accurate Battlegrounds

16 – Battlelands Royale

15 – Darwin Project

14 – Cuisine Royale

13 – Mordhau

12 – The Cycle

Huch, wo ist die 11? Da ihr euch an Platz 7 für „ein anderes Battle-Royale“ entschieden habt, das nicht in der Liste steht, haben wir den 11. Platz auf den 10. Platz hochgestuft.

Dieser Artikel aus dem Jahre 2018 wurde am 22. Juli 2020 umfassend überarbeitet.

Entwickler: Aurora Studios | Release: 2018 | Plattformen: PC | Website von Ring of Elysium | Stimmen: 1% (17 Stimmen)

So sieht Ring of Elysium gerade aus.

Was ist Ring of Eylsium? Hier bekommt ihr ein hübsches Free2Play-BR-Spiel aus China. Das Spiel galt eine Zeit lang als BR-Geheimtipp und beeindruckte vor allem mit einer wunderschönen Schneelandschaft, auf der man Snowboarden konnte. Mittlerweile ist diese Map aber einer Vulkan-Map gewichen, was einige Spieler verärgert hat.

Dennoch werden nach wie vor das Waffenhandling ohne großen Bullet-Drop, die schöne Grafik und die innovative Spielmechanik gelobt. Denn in Elysium müsst ihr nicht alleine überleben. Vielmehr gilt es, als einer von 4 Überlebenden am Ende einen Hubschrauber zu erreichen.

Die wichtigsten Features im Überblick:

Schöne, realistische Grafik

Es können 4 Leute gewinnen, nicht nur einer

Gunplay ohne großen Bullet-Drop

Platz 09 – CS:GO Danger Zone

Entwickler: Hidden Path Entertainment/Valve | Release: 2018 | Plattformen: PC, PS3, Xbox 360 | Website von CS:GO Danger Zone | Stimmen: 1% (24 Stimmen)

Das Gameplay von Danger Zone.

Was ist CS:GO Danger Zone? Danger Zone ist der kostenlose BR-Ableger des Shooter-Urgesteins Counter-Strike. Hier ballern 16 Spieler im Solo-Modus oder 18 im Duo- oder Trio-Mode um den Sieg.

Waffen holt ihr euch hier stilvoll über ein Tablet. Eine Lieferdrohne kommt dann angedüst und schmeißt euch den Loot ab. Dazu kommt das Game- und Gunplay des regulären Counter-Strike. Wer also immer schon CS:GO als BR spielen wollte, ist hier richtig.

Die wichtigsten Features im Überblick: