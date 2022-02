Das Genre „Battle Royale“ hat in den letzten Jahren Millionen von Spieler angezogen und erfreut sich weiter großer Beliebtheit. Die 5 größten und besten Vertreter dieser „Alles oder nichts“-Spiele für PC, Xbox und PlayStation stellen wir euch auf MeinMMO vor und zeigen dazu, welches zu euch passt.

Was ist das für eine Liste? MeinMMO stellt euch in dieser Liste die 5 größten und besten Battle-Royale-Games vor. Ihr erfahrt, was die aktuell größten Spiele des Genres einzigartig macht und wir geben Tipps, ob die Titel etwas für euch sind.

Zu jedem Spiel haben zudem MeinMMO-Autoren ihre persönliche Einschätzung abgegeben, was der jeweilige Titel für sie zu etwas Besonderem macht.

Wie wurden die Spiele ausgewählt? Die 5 Spiele sind derzeit die größten und beliebtesten Battle-Royale-Games auf PC, Xbox und PlayStation. Mit einem Klick kommt ihr zu dem Titel, den ihr euch anschauen wollt:

Die Titel sind alle einzigartig und teilen sich nur die grundlegenden Regeln. Die Liste stellt kein Ranking dar, sondern ist chronologisch nach Release angeordnet.

Was macht ein Battle Royale aus? Actionlastige PvP-Spiele setzen in der Regel auf schnelle Runden oder ein Respawn-System, das Spieler nach einem Tod schnell wieder zurück ins Match bringt.



Der Nervenkitzel beim Kampf Spieler gegen Spieler steigert sich mit jeder Minute, die ein enges Match dauert: „Ja keine Fehler machen und dem Feind die Oberhand überlassen!“.



Ein Battle Royale treibt dieses Prinzip auf die Spitze. Ihr landet auf einer großen Map, meist schlecht oder gar nicht bewaffnet und sollt alle Gegner erledigen, die mit euch im Spiel sind. Damit es am Ende zu einem großen Finale kommt, verkleinert sich das Spielfeld mit der Zeit – bis weder Spielfeld noch Spieler übrig sind.



Bis zum Finale müsst ihr euch bewaffnen, panzern, ausrüsten und alle Gegner über den Haufen schießen, die euch beim Weg zum Sieg abfangen wollen.



Am Ende stehen sich nach einem harten Match die besten Überlebenden gegenüber und kämpfen mit hohem Puls um den ultimativen Sieg.

Die Spiele in der Übersicht

PUBG: Der Klassiker unter den „Battle Royale“-Games. PUBG hat das Genre fast im Alleingang für eine breite Masse zugänglich gemacht und feierte nach dem Release einen Mega-Erfolg.

5 Jahre später ist der Shooter vielleicht etwas angestaubt, aber weiter in der Oberliga der Battle Royale unterwegs und ist seit kurzem sogar Free-to-Play spielbar.

Hier kommt ihr zur ausführlichen Spielbeschreibung für PUBG: Battlegrounds

PUPG ist eher realistisch – aber auch mal für einen Spaß zu haben.

Fortnite: Das zweite große Battle-Royale-Game ist ebenfalls bis heute ein Hit und zieht weiterhin viele Spieler aller Altersgruppen an. Fortnite setzt dabei auf eine besondere Mechanik: Ihr könnt jederzeit etwas bauen, um euch eine eigene Deckung zu errichten.

Dazu feuert der bunter Shooter neuen Content in einer Rekord-Geschwindigkeit heraus, bei dem die anderen Spiele auf der Liste nicht mithalten können.

Hier kommt ihr zur ausführlichen Spielbeschreibung für Fortnite: Battle Royale

Fortnite macht alles ein wenig bunter und feiert damit große Erfolge.

Apex: Das Battle Royale von EA nahm sich nach dem ersten BR-Hype etwas Zeit und brachte dann einige Neuerungen ins Genre. Bis heute schauen Spieler der Konkurrenz neidisch auf die Map-Rotation.

Doch auch beim Gameplay sorgt Apex für Abwechslung – schnelles Movement, irre Fähigkeiten und eine im Vergleich hohe Time-to-Kill erlauben aberwitzige Manöver, um Gegner schwindlig zu spielen.

Hier kommt ihr zur ausführlichen Spielbeschreibung für Apex Legends

Apex setzt auf Helden mit besonderen Fähigkeiten.

Warzone: Auch Call of Duty wollte ein Stück vom BR-Kuchen und brachte dafür 2020 die kostenlose Warzone auf den Markt. Das Battle Royale war vom ersten Tag an ein Erfolg und überzeugte ebenfalls mit einigen cleveren Neuerungen im Genre.

Die Time-to-Kill ist zwar niedrig, dafür lassen sich gefallene Mitspieler leicht und oft wieder zurück ins Match holen. Außerdem gibt es in Warzone weniger Zufall bei der Ausrüstung – ihr könnt euch in jedem euer eigenes Ausrüstungs-Set besorgen.

Hier kommt ihr zur ausführlichen Spielbeschreibung für Call of Duty: Warzone

Das Battle Royale von Call of Duty spielt auf einer Urlaubsinsel.

Naraka: Der neuste Hit im „Battle Royale“-Genre ist kein Shooter, sondern ein Kampfkunst-Spiel. Mit legendären Kriegern sucht ihr den wahren Weg zu Sieg und Weisheit.

Schnelle Kämpfe, Hand-verknotende Kombos und ein fieser Einstieg ins Spiel prägen diesen Kampf bis zum letzten Überlebenden. Aber habt ihr es drauf, ist Naraka ein innovatives Battle Royale mit viel Spielspaß-Potenzial.

Hier kommt ihr zur ausführlichen Spielbeschreibung für Naraka Bladepoint

Statt Kugeln fliegen in Naraka die Fäuste.

Auf Seite 2 beginnen wir mit der Vorstellung des absoluten BR-Urgesteins: PUBG: Battlegrounds. Der Shooter hat nach Jahren auf ein Free-to-Play-Modell umgestellt und erfreut sich immer noch einer großen Beliebtheit.

Und auch wenn PUBG etwas in die Jahre gekommen ist – aufhalten lässt sich die „Battle Royale“-Ballerei davon noch lange nicht.