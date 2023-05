Die 5 heftigsten OP-Waffen in der Geschichte von Call of Duty

MeinMMO-Redakteur Maik Schneider ist der Erste, der sich über OP-Waffen in Call of Duty aufregt und sie dann selbst in sein Loadout schiebt. Er schwelgt etwas in Erinnerungen, welche unangenehmen Begegnungen es da über die Jahre gab.

Wie ist die Liste entstanden? World at War (2008) war mein erstes Call of Duty und seither sind gut ein Dutzend dazu gekommen. Im Laufe meiner „Karriere“ habe ich so einige Kugeln von OP-Waffen kassiert.

Ich liste euch hier die 5 miesesten Waffen, die ich über die Jahre erleben durfte. Dazu greife ich auf meine eigene Erfahrung zurück, habe mich aber auch an ähnlichen Listen orientiert, die ich euch in die Quellen packe. Meine Liste stellt kein Ranking dar.

Dann beginnen wir mal mit der nostalgischen Waffen-Kunde, die längst verdrängte Rage-Quits wieder ins Gedächtnis bringt. Wollt ihr vorher wissen, was beim aktuellen CoD los ist, werft einen Blick in den Trailer der Season 3:

Brecci Shotgun – Black Ops 3 (2015)

Wir starten rein mit einer Shotgun aus der Black-Ops-Reihe, die bis BO3 für ihr Balacing gefeiert wurde. Bis heute gilt etwa Black Ops 2 als das beste CoD im Hinblick auf Balance und kompetitives Gameplay.

Shotgun-Spieler sind eh schon so ein besonderer Schlag Mensch – ihr hättet meinen Titan in Destiny im Zusammenspiel mit einer Shotgun sehen sollen … unangenehm. Gibt man solchen Leuten noch eine OP-Waffe, kann man für nichts garantieren.

Richtig stark wurde die Waffe mit einer bestimmten Mod. Die sorgte für eine hohe Feuerrate. Das, zusammen mit der engen Verteilung der Schrotkugeln und dem hohen Headshot-Multiplikator, machte aus der Brecci einen ungeliebten Gast in jeder Lobby.

MP40 – World War II (2017)

Die MP40 hatte schon in vielen CoDs einen Auftritt und galt ganz besonders im CoD von 2017 als übel overpowert. Sie kam mit der Dreifaltigkeit der Maschinenpistolen: hohe Feuerrate, starker Schaden, treffsicheres Hüftfeuer.

Und dazu war sie noch auf Distanz zu gebrauchen. Ein echtes Monster.

Auch in Call of Duty: Vanguard (2021) hatte die MP40 einen festen Platz in vielen Loadout. In der Beta und noch Wochen nach dem Release dominierte die Knarre auf kurze Distanz und kassierte einen harten Nerf.

BAL-27 – Advanced Warfare (2014)

Das Call of Duty von 2014 brachte neben den Basis-Ausführungen der Waffen auch besondere, freispielbare Varianten. Die kamen dann mit anderen Werten und ganz besonders die „Obsidian Steed“ galt als anders wild.

Im Vergleich zur normalen Variante kam noch eine gute Portion Schaden obendrauf, was meist Kills mit 3 Schüssen erlaubte. Zusammen mit der hohen Feuerrate ein Albtraum. Dazu kam der geringe Rückstoß.

Die perfekte Waffe in einem Shooter, in dem Gegner wie Flummis durch die Lobbys donnern.

Model 1887 Akimbo – CoD MW2 2009

Im bis heute gefeierte MW2 von 2009 war die Sniper „Intervention“ mein persönlicher Endgegner. Ich war in diesem Jahr wenig in öffentlichen Matches unterwegs. Die meiste Spielzeit verbrachte ich mit Training in privaten Lobbys.

Doch egal, welche Liste man zu den OP-Waffen der CoD-Geschichte aufruft: Die kleine Schrotflinte mit Akimbo-Mod ist überall zu finden.

Selbst ohne die Anvisier-Funktion landeten die Waffen Treffer aus der Hüfte auf Sniper-Entfernung. Zusammen mit einigen Movement-Perks war mein beinahe unschlagbar. Die 725 aus MW 2019 weckte damals bei vielen Spieler die Erinnerung an diese OP-Biester.

Über die Noob-Tubes von MW2 2009 möchte ich übrigens nicht sprechen. Bitte respektiert meinen Schmerz.

DMR 14 – Warzone 1 (2020)

Mein persönliches Highlight der Liste. Diese Einzelschuss-Waffe kam kurz vor Weihnachten 2020 aus CoD: Cold War zum Battle Royale Warzone und rollte die Meta einmal komplett auf. Sie war superstark und einfach zu nutzen. Zudem kamen über die Feiertage keine Updates, deshalb war die Woche über Wochen viel zu stark.

Das gemeine war: Durch den Einzelschuss-Modus blieb ein gewisser Skill-Gap vorhanden. Hatte man wenig Erfahrung, konnte man die Stärke der OP-Waffe nicht verwenden. Für geübte Spieler war das Teil aber ein Segen.

Die Nerf-Proteste schafften es sogar in die echte Welt. Und da CoD: Warzone zu diesem Zeitpunkt noch extrem beliebt war, waren wahrscheinlich mehr Spieler von dieser OP-Waffe betroffen, als die meisten vor ihr.

Das war meine Liste mit den übelsten OP-Waffen in der Geschichte von Call of Duty.

Die Meinungen zum Thema sind vielfältig, das habe ich bereits bei meinen Recherchen bemerkt. Lasst mir also einen Kommentar da, welche Waffe euch auf der Liste fehlt oder welche ihr streichen würdet.

Möchtet ihr wissen, was in dieser Generation bei CoD los ist, findet ihr hier eine persönliche Einschätzung: Call of Duty hatte das mieseste Jahr seit Langem und steht jetzt sogar schlechter da als nach CoD Vanguard