CoD Warzone: Weil Waffe so OP ist, protestieren Fans schon in der echten Welt

Die Waffe DMR 14 ist in Call of Duty: Warzone so übermächtig, dass die Rufe nach ihrem (nächsten) Nerf bereits weit über die üblichen Reddit-Beiträge hinaus hallen.

Um diese Waffe geht’s: Die Waffe, die seit Wochen so gut wie ununterbrochen für Gesprächsstoff und vor allem für Nerf-Rufe sorgt, ist die DMR 14 aus dem Arsenal von Call of Duty: Black Ops Cold War. Diese fand mit der Integration von Cold War in Warzone ihren Weg ins Battle Royale.

Was ist das Problem mit dieser Waffe? Kurzum: Schon mit ihrer Einführung zu Beginn der laufenden Season 1 hat die DMR 14 eine übermächtige Rolle in der Warzone eingenommen. Sie dominierte das Battle Royale und war einfach zu stark, was seit Wochen in einem sehr einseitigen Meta mündet.

Selbst ein Nerf der DMR konnte daran im Prinzip nicht wirklich etwas ändern. Die Waffe rasiert immer noch problemlos ganze Trupps mit nur einem Magazin und dominiert auch weiterhin so gut wie jedes Match.

Hier mal eines von sehr vielen Beispielen auf Reddit mit einem leicht sarkastischen Titel:

Rufe nach DMR-Nerf gehen weit über Reddit hinaus

Ja, die Warzone hatte schon einige OP-Waffen in ihrem ersten Jahr erlebt. Doch die DMR 14 ist mittlerweile so berüchtigt, dass sie längst über Reddit hinaus für Gesprächsstoff sorgt – teils, wo man es kaum vermuten würde.

So versuchen Fans, einen weiteren DMR-Nerf erzwingen: So hat beispielsweise der YouTuber EazyIan auf den Straßen von Los Angeles für einen Nerf der DMR protestiert und ist dabei auf Solidarität gestoßen:

Auch beispielsweise in der Politik tauchte die Forderung nach einem DMR-Nerf auf – und zwar im Live-Chat während einer Pressekonferenz des britischen Premier-Ministers Boris Johnson.

Auch bei Schottlands First Minister Nicola Sturgeon haben verzweifelte Fans bereits im Live-Chat um Hilfe für die Warzone angefragt:

Wie steht es nun eigentlich um einen weiteren Nerf der DMR? In der Community geht man aktuell davon aus, dass ein weiterer Nerf für die DMR eigentlich unausweichlich ist – die Frage ist nur: wann?

Denn die Kritik an der Waffe ist immer noch laut, doch von den Entwicklern selbst gibt es dazu bislang noch keine konkreten Aussagen.

Bei Raven Software hieß es nach dem letzten Nerf auf Twitter lediglich, dass Spieler weiterhin konstruktive Kritik äußern sollen.

Wann und wie die DMR 14 also nochmal angepasst werden könnte, ist bislang nicht bekannt – auch wenn viele davon ausgehen, dass wohl in erster Linie die hohe Präzision dieser OP-Waffe angegangen werden dürfte.

Wir werden die Entwicklungen rund um die DMR weiterhin für euch verfolgen und euch schnellstmöglich mit den neuesten Infos dazu versorgen. Und vielleicht gibt es ja schon mit dem kommenden Mid-Season-Update die nächste Anpassung für dieses mächtige Schießeisen:

Was haltet ihr vom aktuellen Zustand der DMR? Gut so, wie es gerade ist, oder braucht die Waffe einen weiteren Nerf?