Die DMR 14 ist aktuell die Waffe der Stunde in Call of Duty: Warzone. Das Taktikgewehr kam dank Black Ops Cold War in das Battle Royale. Viele Spieler schreien nach einem Nerf, doch der könnte wohl nicht ausreichen.

So steht es um die DMR 14: Mit dem Start von Season 1 in der Warzone kamen auch die Waffen aus Cold War hinzu. Dazu zählt auch die DMR 14 und vor allem diese Waffe hat die Meta ordentlich durcheinander gewürfelt.

Das Gewehr streckt Spieler mit 2 Schüssen nieder und fast jeder rennt im Endgame mit der DMR 14 rum. Sie gilt als OP und das auch völlig zurecht.

OP-Waffen werden in der Warzone gerne generft und einige Spieler wünschen sich einen solchen Nerf auch für die DMR 14.

Ein einzelner Nerf reicht bei der DMR 14 wohl nicht aus

Das könnte ein Nerf bedeuten: Es gab bereits so einige mächtige Waffen, die durch einen Nerf völlig entwertet wurde und das gleiche Schicksal könnte der DMR 14 blühen.

Ein Nerf könnte die Waffen wertlos machen, doch genau dann schlägt die Stunde für das nächste Gewehr: Die Typ 63. Das ist ebenfalls eine Art DMR, die in Season 1 verdammt stark ist, aber eben im Schatten der DMR 14 steht.

Der YouTuber und CoD-Profi Nickmercs erklärt, dass diese Waffe bei einem Nerf der DMR 14 richtig aufblühen kann. Er meint: „Die Typ 63 ist fast identisch, nur mit ein wenig mehr Rückstoß.“

Wenn also die DMR 14 wegfällt, stürzt man sich auf die Typ 63 und die ist ebenfalls OP, so Nickmercs. Wenn man also die DMR 14 nerft, muss man die Typ 63 ebenfalls abschwächen, denn ansonsten hat man direkt die nächste OP-Waffe in der Warzone.

Was wäre die Lösung? Nickmercs hat dafür auch schon die passende Antwort: „Mehr Waffen aus Cold War buffen“. Dadurch wäre die Auswahl größer und eine einzelne Waffe würde nicht mehr dominieren. Im Gegenzug müsste man dann auch kein Gewehr mehr nerfen.

Unabhängig von der DMR 14 gibt es aktuell auch eine andere Waffe, die beliebt ist:

