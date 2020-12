CoD Cold War: Hacker übernehmen Twitter-Account – Fordern Entfernung von SBMM

Der Twitter-Account von Tony Flame, Chef-Designer von Call of Duty: Cold War, wurde gehackt. Die Hacker erhielten allerdings überraschend viel Zuspruch von den Followern.

Das ist passiert: Am 25. Dezember tauchten auf dem Twitter-Kanal von Tony Flame plötzlich einige komische Tweets auf. Er wurde ganz offenbar gehackt und war nicht selbst für das Gepostete verantwortlich.

Während Hacker normalerweise negativ von der Community aufgenommen werden, gab es hier allerdings Zuspruch. Die Hacker forderten nämlich die Entfernung von SBMM, also skillbasiertem Matchmaking.

Hacker kriegen tausende Likes

Das war der Tweet: Mittlerweile ist der Tweet wieder gelöscht, doch schnelle Fans haben noch einen Screenshot geknipst, den wir hier einbinden:

Der Tweet bedeutet übersetzt: „Activision, entfernt SBMM. Ihr ruiniert das Spiel, an dem ich so hart gearbeitet habe.“

So haben Follower reagiert: Es gab überraschend viel Zustimmung auf den Tweet. Innerhalb kurzer Zeit hatte der Tweet über 6000 Likes – im Vergleich dazu haben die normalen Posts von Flame oftmals nicht einmal 2000 Likes.

Es gab auch zahlreiche Kommentare darunter, die zugestimmt haben. Der Top-Kommentar darunter meint: „Endlich, die Entwickler reagieren.“

Selbst unter anderen Posts, die noch von Flame getätigt wurden, gibt es Stimmen zum SBMM. Am 25. Dezember lud Flame beispielsweise ein Bild hoch und wünschte vor allem den „Chrismas-Noobs“ fröhliche Weihnachten. Dort wurde dann kommentiert: „Die Christmas-Noobs verstecken sich dank SBMM, ich kann sie nicht finden.“

Wie steht es um SBMM in CoD? Das ist ein leidiges Thema und wird immer wieder in jedem CoD-Teil aufgegriffen. Durch das skillbasierte Matchmaking werden Spieler in Lobbys gepackt, in denen etwa gleichstarke Spieler unterwegs sind. Dabei wird vor allem die Leistung der vorhergehenden Spiele bewertet.

Man kann also nicht wirklich dominieren und in einer Noob-Lobby richtig Punkte machen. Man hat immer starke Gegner vor sich, was einige Spieler ernüchternd finden. Besonders stärkere Spieler haben das Gefühl, sie könnten nie wirklich entspannen sondern müssten immer an ihre Grenzen gehen.

Zuletzt gab es Mitte Dezember eine Aktion gegen das SBMM von einigen Spielern. Sie haben einfach mit Absicht schlechter gespielt:

