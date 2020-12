CoD Modern Warfare bewirbt Cold War aggressiv – Spieler sind genervt

Mit dem Release von Call of Duty: Black Ops Cold War und dem Start der ersten Season ging der Fokus der CoD-Entwickler von Modern Warfare auf das neue Cold War. Ein Anfänger von CoD MW klagt nun auf reddit, dass Modern Warfare voll ist mit Spam von Cold War und kriegt dafür einiges an Zustimmung.

Worum gehts? Auf reddit hat sich der User „HoriCZE“ in zwei Threads darüber beschwert, dass er als Neueinsteiger von Modern Warfare den Battle Pass gekauft hat, um Sekunden später zu merken, dass die ganzen Items nur für das neue CoD Cold War sowie Warzone zur Verfügung stehen.

HoriCZE meinte in seinem ersten reddit-Thread, dass das ganze „Battle Pass“-Menü aus CoD MW verschwinden sollte und kriegte dafür einiges an Zustimmung. Überall ist Werbung für das neue Cold War und das Battle Royale Warzone. Spieler des „alten“ CoDs, das bis vor ein paar Wochen noch einen eigenen Battle Pass hatte, sind genervt von dem Spam.

In seinem zweiten, größeren reddit-Thread führte er das Problem weiter aus. Er bezeichnet die Art und Weise, wie CoD die neuen Spiele und den Battle Pass bewirbt, als „Scam“, also Betrug. Hier sehen sich sogar noch mehr Spieler bestätigt und unterstützen HoriCZE und seine Ansichten.

Wenn man Modern Warfare startet, wird man von „Battle Pass“-Werbung begrüßt.

Battle Pass & Cold War bringen „CoD MW“-Spielern nichts – nur Werbung

Was ist das Problem? Mit dem Start der Season 1 führten die Entwickler 3 CoDs zusammen – CoD MW, Warzone und Cold War. Ihr könnt euren Rang, das Prestige-System und den Battle Pass in allen 3 Spielen mit Erfahrungspunkten füttern und dafür Belohnungen und Freischaltungen einsacken. Ihr profitiert aber nur in Warzone und Cold War von diesen Fortschritten.

Nun stellt euch aber vor, ihr würdet jetzt neu in Modern Warfare starten oder weiter spielen. Ihr findet den Shooter richtig stark, habt Lust auf ein wenig Motivation und kosmetische Items und deshalb direkt ein Auge auf den Battle Pass geworfen. Der wird immerhin überall und nach jedem Match aggressiv beworben.

Doch bis auf ein paar kleinere Hinweise finden sich kaum Anhaltspunkte, dass der Battle Pass gar nicht für Modern Warfare gedacht ist. Der gekaufte Pass bringt also nur ein paar XP-Token und etwas Premium-Währung zurück. Zwar kann man so die Kosten des Passes wieder reinholen, muss aber im Gegenzug ordentlich Spielzeit reinstecken.

Besonders die schlechte Kennzeichnung und ständige Werbung für das neue CoD und das Battle Royale Warzone sorgen bei einigen CoD-Soldaten für Frust.

Schaut man sich den Battle Pass in CoD MW an, gibt es kaum Hinweise, dass nur ein paar Items davon für Modern Warfare sind.

Fans von CoD MW meckern, aber Veteranen sind nicht überrascht

Was sagen die Spieler dazu? Beide Threads sammelten gemeinsam über 2.000 Upvotes. Auf Twitter verbreitete sich das Thema dadurch ebenfalls und der Tweet von „Call of Duty News@charlieINTEL“ sammelte weitere 7.000 Likes. In mehr als 800 Kommentaren auf reddit und Twitter diskutieren die Spieler darüber, was bei der Zusammenlegung der 3 CoDs alles schiefgelaufen ist. Viele schließen sich der Meinung von HoriCZE an:

therealdahla auf reddit: „Ja, CoD MW und Cold War sind verdammt komisch aktuell. Man sollte erwarten, dass es 2 separate Battle Pässe geben würde. Aber nein, man muss beides spielen, Cold War & Warzone, um Sachen freizuspielen. WTF ist mit diesem Spiel los?“

@ThatBoomer auf Twitter: „Als MW-Spieler hasse ich es, dass das ‚Battle Pass‘-Menü in MW eingebunden ist. Besonders, weil das ganze MW-Menü schon mit Cold War & Warzone-Zeug zugepflastert ist. Es ist ein schreckliches User-Interface und bringt mich jedes Mal runter, wenn ich online gehe.

@UnderwaterPixe1 auf Twitter: „Ich verstehe nicht, wieso sie all die Menüs und sowas ändern mussten, um mehr zum „Cold War“-Stil zu passen. Das hat es meiner Meinung nach komplett ruiniert. Sie sollten es wieder ändern, damit es [CoD MW] sich wieder nach dem anfühlt, was es ist: ein separates Spiel.“

Doch nicht alle sind dieser Meinung. Besonders CoD-Veteranen, die schon öfter den jährlichen Titel-Wechsel mitgemacht haben, halten den aktuellen Zustand für ganz normal und auch nicht überraschend. So meint @Xxavix auf Twitter: „Das ist ein Weg, um das neue Spiel zu bewerben. Jedes Jahr bewerben sie über das alte CoD das neue, das war schon immer so. Dieses Jahr haben sie es etwas mehr beworben, aber das ist nichts Neues.“

Der jährliche CoD-Rythmus ist für viele Spieler eine Selbstverständlichkeit. Durch das große Battle Royale Warzone und dessen enge Verbindung zu Modern Warfare ist das alles jedoch etwas durcheinander geraten. Es gibt noch viele Soldaten, die gern im Multiplayer von Modern Warfare unterwegs sind und sich über neue Cosmetics und frischen Content freuen würden. Ein Entwickler machte zwar bereits Hoffnung auf neue Inhalte für CoD MW, doch der abrupte Wechsel und die aggressive Bewerbung von Cold War kam bei vielen gar nicht gut an.

Wie seht ihr das Problem? Meint ihr auch, dass die Anpassungen im Menü von Modern Warfare etwas zu weit gehen? Oder denkt ihr, dass es einfach genau wie jedes Jahr ist und damit eine Sache der Gewöhnung?