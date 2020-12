Wie geht’s bei CoD Modern Warfare weiter? Leak verrät Details zu neuen Inhalten

Auch wenn aktuell das neue CoD Cold War und Warzone im Rampenlicht stehen – auch Call of Duty: Modern Warfare soll selbst ein Jahr nach Release noch neuen Content erhalten. Ein Leak könnte nun zeigen, welche Inhalte euch nach Season 6 noch erwarten.

Was ist gerade los bei Call of Duty? Aktuell ist beim 2020er Call of Duty: Black Ops Cold War und dem Battle Royale Warzone die Season 1 gestartet – die erste gemeinsame Saison, mit zahlreichen neuen Inhalten und Änderungen.

Damit rückt der Fokus von Modern Warfare weg, das bis vor Kurzem noch Hand in Hand mit Warzone lief. Mit Ende der Season 6 war die gemeinsame Reise dann vorbei.

Nichtsdestotrotz wird Modern Warfare aus dem Jahr 2019 immer noch gerne gespielt. Und so manch einer fragt sich, wie es für diesen CoD-Titel nun weitergeht. War’s das? Kommt da noch was? Gibt’s eine weitere Season – bloß ohne Warzone?

Entwickler bestätigt weitere neue Inhalte für MW: Nun, offiziell steht bislang nur eines fest: Modern Warfare wird nochmal neue Inhalte bekommen.

Das hat ein Entwickler bereits Ende November auf Twitter bestätigt. Allerdings wird es wohl keine weitere Season werden – zumindest nicht mehr so, wie man es bisher kannte. Denn der Dev meinte, dass er selbst noch nicht den offiziellen Namen dafür kennt.

Doch wie diese Inhalte aussehen oder wann sie kommen – das weiß man bisher immer noch nicht. Doch ein frischer Leak könnte nun endlich konkrete Details zum ausstehenden Content liefern.

Diese Inhalte für Modern Warfare kommen noch laut Leak

Was hat es mit dem Leak auf sich? Der neue Leak stammt von Twitter-Account ModernWarzone. Und der ist für seine bewährten, zuverlässigen Leaks und Infos rund um Modern Warfare und Warzone bekannt.

Die Chancen stehen also gut, dass auch dieser Leak sich am Ende bewahrheiten könnte. Da es sich aber nicht um offiziell bestätigte Infos handelt, genießt das Ganze vorerst mit der nötigen Portion Vorsicht.

Folgende Inhalte stellt der Leak in Aussicht: ModernWarzone zufolge können Spieler sich noch auf 2 Operators, 3 Waffen und 4 neue Maps freuen.

Der beliebte Kult-Charakter Soap

Neue Operators:

Soap MacTavish, eine absolute Kultfigur aus der Modern-Warfare-Reihe

Shane Sparks

Neue Waffen:

CX-9 – eine Maschinenpistole (an die Skorpion angelehnt)

RAAL – ein leichtes Maschinengewehr

Sykov – eine Pistole (an die Makarov angelehnt)

Neue Maps:

Killhouse (6vs6)

Al-Raab Airbase (6vs6)

Townhouse (2vs2)

Drainage (2vs2)

Wann genau diese Inhalte allerdings kommen und ob sie am Stück oder häppchenweise erscheinen sollen, hat ModernWarzone nicht verraten.

Was haltet ihr von diesen Inhalten? Seid ihr immer noch fleißig in Modern Warfare unterwegs und würden euch über weiteren, frischen Content freuen? Schaut ihr noch sporadisch vorbei? Spielt ihr eh nur Warzone? Oder seid ihr längst weitergezogen zum neuen CoD Black Ops Cold War? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.