Sobald Waffen in der Warzone als „zu mächtig“ gelten, folgt oftmals ein Nerf und andere Waffen werden interessanter. Es bleibt also abzuwarten, ob die MAC 10 generft wird.

Das macht die MAC 10 so gut: Die Maschinenpistole schießt verdammt schnell, sodass auch mal ein Schuss daneben gehen kann. Mit dem großen Magazin könnt ihr dann auch gleich mehrere Feinde am Stück unter Druck setzen.

Das ist das Loadout: Wir listen euch die Aufsätze der MAC 10 auf, mit der Nickmercs die Warzone in Call of Duty dominiert:

In Call of Duty: Warzone scheint es eine neue „broken“ Waffe zu geben, also eine übermächtige Waffe. Das behauptet zumindest der Profi und Twitch-Streamer Nick „Nickmercs“ Kolcheff. Wir zeigen euch das mächtige Loadout für die MP Mac 10.

