Call of Duty: Warzone ist das neue hauseigene Battle Royale von Call of Duty: Modern Warfare. Besitzer von CoD: Modern Warfare erhalten es als kostenlosen Updat...

In der Kombination mit dieser Munition haut die Schrotflinte im Nahkampf alles weg und wird von Spielern geliebt und gehasst. Keine andere Waffe ist bis 8,5 Meter so stark wie die R9-0.

Wie sieht es nun mit dem Nerf aus? Eine offizielle Bestätigung gibt es im Moment nicht. In diversen Foren schreiben zahlreiche Spieler, dass die Schrotflinte immer noch verdammt mächtig sei und man den Nerf nicht wirklich spüre. Möglicherweise ist es also tatsächlich ein falscher Tweet von Amos Hodge gewesen.

In Call of Duty: Warzone gibt es aktuell Verwirrung um einen möglichen Nerf der Schrotflinte R9-0. Ein Entwickler kündigte den Nerf an, doch ruderte dann schnell zurück.

