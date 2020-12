Krasses Finale in CoD Warzone – Spieler gewinnt solo gegen 12 Gegner

In der Call of Duty: Warzone sind es im Endgame meist die kleinsten Entscheidungen, die dazu führen, ob am Ende ein Sieg steht oder es bei einer „guten Runde“ bleibt. Ein Spieler machte am Ende alles richtig und wird für sein 12vs1-Gameplay von Tausenden gefeiert.

Was war da los? Ein Sieg in der Call of Duty: Warzone ist für viele Spieler etwas ganz besonderes. Man kämpft sich fast eine halbe Stunde durch die gefährliche Stadt Verdansk und an jeder Ecke, auf jedem Dach könnte der Tod lauern.

Und selbst wenn ihr den Großteil des Matches heil übersteht – im Finale, dem Endgame, ändert sich das Tempo des Spiels meist noch einmal drastisch und trennt mit brutaler Gewalt die Spreu vom Weizen.

Der Spieler „AceofSpadess“ zeigte nun, wie man das Endgame richtig angeht. In einem Trio-Match war er als Letzter von seinem Team übrig und sah sich im Hafengebiet einer 12vs1-Übermacht ausgesetzt. Doch vom Dach des Vacant-Gebäudes aus startete er sein furioses Gameplay, holte den Sieg und sogar 7 Kills. MeinMMO zeigt euch, wie er das geschafft hat.

2 Minuten voller Action – Warzoner spielt furioses Finale

Wie sieht das aus? Der Spieler postete auf reddit unter dem Namen „aceofspade4612“ sein Video von der Aktion, das wir euch hier einbinden:

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum Reddit Inhalt

In dem knapp 2-minütigen Video macht der Spieler so gut wie alles richtig. Er schnappt sich von den 12 Gegnern noch 7 Kills und kann am Ende einen wahrlich fantastischen Sieg feiern.

Wie hat er das geschafft? Das Gameplay offenbart im Grunde 3 Faktoren, die zu seinem Sieg geführt haben:

Seine stabile MP7

Passende Flankenläufe zusammen mit dem Perk „Alarmiert“

Eine ordentliche Prise Glück

Durch seine sehr stabile Maschinenpistole kann er die Gegner auch auf größeren Distanzen gut unter Druck setzen, hat ein hohes ADS-Tempo und Platz für ein Scharfschützengewehr als Zweitwaffe. Sucht ihr so ein MP7-Setup, schaut hier vorbei. Damit bleibt er sehr flexibel und kann zur Not auf seine Kar 98k umsteigen, um schmerzhafte Longshots zu setzen.

Zudem schafft er es, seinen Feinden fast immer von der Seite in die Flanke zu laufen und vermeidet unangenehme Überraschungen mithilfe des „Alarmiert“-Perks. Durch diesen Perk bekommt er ein optisches Signal, wenn ein Gegner ihn aus einer Richtung ansieht, in der er nicht schaut. Er wählt intelligenten Laufwege, die er mit diesem Perk absichert.

Durch „Alarmiert“ erkennt ihr über ein optisches Signal, von wo euch Feinde sehen.

Besonders gut könnt ihr das sehen, nachdem er die Straße überquert und hinter dem Haus zwischen der Holzkiste und der Müllcontainer kämpft. Er sieht ein Team, das auch von einer anderen Seite unter Druck gesetzt wird und erkennt, dass er Druck machen kann. Dabei läuft er über die Holzkiste, statt zwischen den beiden Barrikaden hindurch. Dadurch hat er zwar weniger Deckung von vorn, doch kommt schneller auf der anderen Seite wieder herunter, was ihn vor Angriffen von hinten schützt. Als er auf der Kiste steht, triggert der „Alarmiert“-Perk und zeigt ihm Gegner von hinten an.

Wäre er zwischen den Deckungen durchgelaufen, hätte ihn der Feind wohl erledigt. So kassiert er nur ein paar Schüsse, als er wieder die Seite wechselt. Den Perk hatte er übrigens, weil er das Spezialisten-Item im Laufe der Runde einsackte.

Am Ende war jedoch auch eine ordentliche Portion Glück dabei. Die gegnerischen Teams waren sehr mit sich selbst beschäftigt und er konnte als unauffälliger Solo-Spieler irgendwie durch die ungedeckten Zonen schlüpfen. Schon sein ungedeckter Wechsel der Straßenseite hätte zu seinem Ende führen können. Auch beim Kampf gegen die letzten beiden Spieler, als er kurz auf der Straße vor dem Haus steht, hätte er eigentlich den Kürzeren ziehen müssen. Doch auch Glück und das Pech der anderen gehören manchmal dazu, um einen fetten Sieg im Battle Royale Warzone einzufahren.

Was sagen die Zuschauer dazu? Der Thread auf reddit steht bei knapp 6.600 Upvotes mit beinahe 400 Kommentaren (14. Dezember, 10 Uhr). Die meisten gratulieren dem Spieler und zeigen sich beeindruckt von dem starken Gameplay-Video:

Wingwingwingwinghelo: „Solche Clips bringen mich immer dazu, mal wieder zu spielen und dann werde ich vernichtet. Gutes Zeug!“

thetreat: „Ich würde sehr gern mal mit jemandem wie dir im Team spielen. Dein Movement ist on point!“

SaltyJunk: „Verdammt, das war inspirierend. Vielleicht träume ich in dieser Nacht davon, auch mal so gut zu sein.“

Insgesamt ist die Stimmung sehr gut im Thread. „Ace“ tauschte sich auch mit den Kommentatoren aus und freute sich über den ganzen Zuspruch. Wenn ihr auch mal wieder Lust auf einen Sieg habt, schaut euch die Taktik des erfolgreichsten Warzone-Spielers an, der knapp die Hälfte seiner Spiele gewinnt.