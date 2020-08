CoD Warzone führt heimlich 3 neue Items ein – So kriegt ihr sie, das können sie

In der Call of Duty: Warzone könnt ihr seit dem Start der Season 5 drei neue Items finden – Eine „Haltbare Gasmaske“, den „Spezialisten-Bonus“ und das „Verbesserte UAV“. MeinMMO erklärt euch, wie ihr die Power-Items bekommt und was sie drauf haben.

Nach jedem Update von Call of Duty dürften sich so einige Spieler wie Kinder während des Osterfestes fühlen, die eigentlich schon zu alt fürs Eier-Sammeln sind: Man hat keinen Bock zu suchen, freut sich aber trotzdem, wenn man was findet. Dieses Mal findet die Eier-Suche im frisch renovierten Stadion statt.

Stadion versteckt starke Items in Geheimräumen

Zusätzlich zu den geheimen Änderungen von Season 5 kamen noch einige Items hinzu, die ihr jetzt im Stadion einsacken könnt:

Haltbare Gasmaske

Verbesserte Aufklärungs-Drohne

Spezialisten-Perk

Die bessere Drohne (A-UAV) konntet ihr mit einem kleinen Trick schon vorher starten, doch als lootbares Items gabs das Teil bisher nicht. Die „Durable Gasmask“ (langlebige Gasmaske) kam ganz neu ins Spiel. Zusätzlich gibt es Berichte, dass ihr den „Spezialisten-Bonus“ finden könnt, der euch mehr Perks zur Verfügung stellt.

Erst war die Öffnung des Stadions ein Mysterium, nun versteckt der ovale Bau selbst Geheimnisse.

Blaue Zugangs-Karten ebnen den Weg

Wie komme ich an die Items? Um euch die Vorteile zu sichern, müsst ihr ähnlich vorgehen, wie bei der Jagd auf den Enigma-Bauplan, den ihr im Stadion abräumen könnt.

Landet beim Runden-Start im Stadion und klärt den ganzen Bereich so gut es geht. In der Heimat-Arena der „Verdansk Sparks“ findet ihr zufällig „Blaue Zugangskarten“, mit denen öffnet ihr „Geheimräume“ des Stadions, die euch hochwertigen Loot in die Taschen schieben – Nicht zu verwechseln mit den „Roten Zugangskarten“, welche für den Eintritt in die Loot-Bunker der Warzone sorgen. Die sind nämlich seit dem Season-5-Start ebenfalls wieder im Spiel.

Habt ihr eine blaue Keycard müsst ihr noch schauen, welchen Raum die Karte für euch aufschließen kann:

EL-21 öffnet die Executive Lounge im obersten Stockwerk des Stadions

öffnet die Executive Lounge im obersten Stockwerk des Stadions P2-16 öffnet den Raum im Parking Lot auf Ebene 2, also ganz im untersten Stockwerk der Tiefgarage

öffnet den Raum im Parking Lot auf Ebene 2, also ganz im untersten Stockwerk der Tiefgarage CL-19 öffnet den Raum im Concourse Level, also auf dem mittleren Hauptstockwerk des Stadions

Wir binden euch hier ein englisches Video ein, das ganz genau zeigt, wo sich welcher Raum passend zu den Karten befindet. Startet das Video am Anfang, spult auf 1:00 Minute vor:

Wenn ihr euch Zutritt in die VIP-Räumlichkeiten verschafft habt, feiert ein kurzes Loot-Fest mit den legendären Kisten und mit etwas Glück erhaltet ihr eines dieser sehr starken Items für euer Match. Alle drei Hilfsmittel sind allerdings denkbar selten und entsprechend schwer zu kriegen.

Für die einfache Variante braucht ihr auch etwas Glück – Ein Feind kann die Teile auch einfach droppen, wenn ihr ihn erledigt. Haltet ihr euch also in der Nähe des Stadions auf und achtet bei erlegten Gegnern auf komische, unbekannte Items.

Dicker Vorteil, wenn ihr auch nur eins davon einsackt

Die 3 Werkzeuge bringen euch alle einen kräftigen Vorteil, da ihr entweder eine Menge Cash spart oder sogar mehr Perks für euer Gameplay einsackt.

Alle Items sind jedoch wirklich verdammt selten und besonders zum „Spezialisten-Perk“ gibt es bisher nur wenig Infos. Was wir wissen, haben wir für euch zusammengetragen.

Spezialisten-Bonus – Quelle: YouTube / Haltbare Gasmaske – Quelle: reddit / Verbesserte Aufklärungs-Drohne – Quelle: reddit

Was kann die Gasmaske? Keine Überraschung – Hierbei handelt es sich um eine Gasmaske, die doppelt so lange hält, wie ihr bekannten Vertreter. Statt der üblichen 12 Sekunden überlebt ihr mit dieser Maske ganze 24 Sekunden im Gas. Eine lange Zeit, die im Endgame schnell mal den Unterschied zwischen Sieg und Niederlage ausmachen kann.

Was kann das A-UAV? Eine verbesserte Version der normalen Aufklärungs-Drohne. Die Reichweite ist deutlich erhöht, denn sie zeigt Feinde auf der ganzen Map und ihr seht sogar die Richtung der Gegner. Bei Soldaten, die etwas weiter weg sind, versagt dazu noch der Geist-Perk, der eigentlich vor den Drohnen schützt. Ein unschätzbares Hilfsmittel, das ihr euch mit etwas Glück und Cash sogar bis zum Runden-Ende organisieren könnt.

Was kann der Spezialisten-Perk? Hier wirds richtig spannend. Diesen Bonus gab es bisher überhaupt nicht in der Warzone. In Modern Warfare habt ihr hiermit die Möglichkeit, auf die Killstreaks zu verzichten und stattdessen bei Kills mehr Perks zu sammeln. So könnt ihr eure Perk-Sammlung auf bis zu 6 Boni aufstocken.

Doch im regulären MP wählt ihr vorher aus, welche Perks ihr zusätzlich mitnehmt – in der Warzone habt ihr diesen Luxus offenbar nicht. In einem YouTube-Video des kleinen, englischen YouTubers „BHarp“ könnt ihr sehen, wie sich der neue Bonus auswirkt:

Als Beschreibung steht auf dem Item „Gives all Perks“, also „Gibt alle Perks“. Wenn das tatsächlich stimmt, ist es aktuell das Über-Item in der Warzone. Ihr profitiert dann auch von Perks, die sonst fast nie in der Warzone genutzt werden, aber als „Bonus“ richtig reinhauen:

Abschusskette: Findet mehr Killstreaks in Loot-Kisten

Hardliner: Reduziert Kosten in den Kauf-Stationen

Alarmiert: Wenn Feinde euch ansehen, kriegt ihr ein Signal

Aufdrehen: Wiederbelebungen sind 25 % schneller erledigt.

Auffüllen: Alle 50 Sekunden laden sich eure Ausrüstungen auf

Und noch so einige mehr. Mit dem Spezialisten-Bonus seid ihr ein quasi ein Super-Soldat, der beinahe von jeden Loadout-Vorteil profitiert, den es zu kriegen gibt und nicht nur die besten Perks und Ausrüstungen der Warzone in der Tasche hat.

Geheime Änderungen in der Warzone sind nichts Überraschendes mehr. Viele Spieler sind es schon gewohnt, am Tag nach den Updates erstmal zu schauen, was eigentlich wirklich alles geändert wurde. Und selbst dann, wenn Anpassungen in den Patch Notes zu finden sind, sind sie oft ungenau, wie bei den Nerfs der beiden Top-Waffen Bruen Mk9 und FAL. Hier findet ihr heraus, ob die beiden Knarren jetzt noch zu den stärksten Waffen des Battle Royale gehören.