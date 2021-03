Call of Duty: Warzone ist das neue hauseigene Battle Royale von Call of Duty: Modern Warfare. Besitzer von CoD: Modern Warfare erhalten es als kostenlosen Updat...

Die ersten Spieler haben die AUG nach dem Nerf schon ausprobiert und sind skeptisch, ob die Schwächung ausreicht. Es heißt sogar: „Die AUG scheint in Warzone fast genau gleich zu sein“ ( via Twitter ). Allerdings gab es diesen Eindruck bei der zweiten Schwächung des DMR 14 vor einiger Zeit ebenfalls und am Ende hat es ausgereicht, um die Waffe unter Kontrolle zu bekommen. Hier muss man abwarten, wie sich der Nerf auswirkt.

Was wurde sonst noch entdeckt? Die ersten Spieler und Content Creator haben den riesigen Daten-Brocken bereits abgetragen und direkt weitere Anpassungen entdeckt. Besonders interessant ist die neue Zombie-Maschine, die jetzt auch als Buy-Station fungiert und ein paar richtig starke Items in petto hat:

Das sind die wichtigsten Anpassungen und auch schon ein Großteil der Patch Notes. Wollt ihr euch selbst einen Überblick verschaffen, dann schaut euch die kompletten, englischen Notes im Blog von Raven an ( via ravensoftware.com ).

Habt ihr Modern Warfare installiert, spart ihr insgesamt 30 GB auf jeder Plattform, so die Patch Notes des Mid-Season-Updates von gestern (via treyarch.com ).

Season 2 geht in die nächste Runde und brachte nun sein Mid-Season-Update heraus: Season 2 Reloaded. Laut der offiziellen Patch Notes ( via ravensoftware.com ) erwarten euch folgende Änderungen:

