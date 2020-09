CoD Warzone bringt heimlich seltenen OP-Killstreak mit Season 6 – So kriegt ihr ihn

Call of Duty: Warzone bringt mit größeren Updates gern mal einige heimliche Änderungen, die nicht in den Patch Notes stehen. Dieses Mal ist ein heftiger Killstreak mit dabei, der sogar schon wieder generft wurde.

Was geht da bei CoD? Am Dienstag, 29. September, kam bei Call of Duty die Season 6. Die brachte nicht nur neuen Content für Modern Warfare, sondern auch einige frische Mechaniken für das Battle Royale Warzone. Mit dabei:

Obendrauf fanden Spieler nun einen neuen Killstreak, der auf Englisch „Foresight“, also Vorhersage, heißt. Das Ding ist absolut „Overpowered“ (OP), denn sobald ihr ihn einsetzt, kriegt ihr alle Gas-Kreise des Matches angezeigt. Ihr wisst also ganz genau, wo ihr euch für’s Endgame einigeln könnt und müsst dafür keine handvoll Aufklärungs-Aufträge erledigen:

Was macht der Killstreak genau? So wie es aussieht, zeigt er euch tatsächlich alle Gas-Kreise des Matches an. Nicht nur die Kreise, bis der letzte Bereich anfängt, sich zu bewegen. Sogar die super-kleinen Kreise, wenn der Kreis langsam komplett zu geht, könnt ihr direkt sehen. Das ist richtig stark und wenn ihr einen dieser Streaks findet, zögert nicht, ihn direkt einzusetzen. Mehr zu den Mechaniken des Kreises und den Gasmasken gibt’s hier.

Ist das bestätigt und gewollt? Die Entwickler reagierten schon auf die Entdeckung und zeigten damit, dass das Item genauso gewollt ist. Tatsächlich wurde er sogar in einem kleinen Fix gernerft, den die Entwickler von Infinity Ward heute in aller Frühe aufspielten:

Der letzte Punkt auf ihrer Liste besagt: „Drop-Rate des Foresight-Killstreaks verringert“. Das Ding ploppte den CoD-Machern wohl ein wenig zu oft aus den Loot-Kisten.

Wo krieg ich das OP-Item? Den bisherigen Berichten zufolge habt ihr in den Bunkern von Verdansk eine Chance auf den Killstreak. Hier findet ihr meist eine Menge legendärer Kisten und starken Boden-Loot. Da es viele Bunker in der Warzone gibt und ihr ein paar davon ganz locker jede Runde öffnen könnt, solltet ihr überlegen, in nächsten Zeit öfter Mal bei einem vorbeizuschauen:

Aber bedenkt: Das Item ist als seltener Drop gedacht. Ihr werdet also nicht jedes Match einen finden und es ist unklar, wie hoch die Chance auf das Item tatsächlich ist.

Gibt’s andere Items, die ähnlich stark sind? An diesen neuen Killstreak-Kracher kommt wohl kaum etwas heran, doch die geheimen Items im Stadion können gut mithalten. In den verschlossenen Räumen, die sich nur mit den blauen Schlüsselkarten öffnen lassen, habt ihr ebenfalls die Chance auf ein paar Hammer-Items:

Verbesserte Drohne – Zeigt alle Feinde auf der Map für 30 Sekunden mit Laufrichtung

Haltbare Gasmaske – Schützt euch 24 Sekunden vor dem Gas, statt nur 12 Sekunden

Spezialisten Perk – Damit kriegt ihr alle Perks in euer Loadout, sonst dürft ihr nur 3 auswählen

Damit gibt’s in der Warzone nun schon 4 Items, die euch einen überragenden Vorteil liefern. Das Balancing dieser Gadgets regeln die Warzone-Entwickler allein über die Häufigkeit. Seid also nicht enttäuscht, wenn ihr keines findet, sondern freut euch lieber, wenn es niemand anders benutzt und verlasst euch auf die besten Waffen der Warzone.