DrDisrespect hasst eine Waffe so sehr, dass er CoD Warzone fluchend deinstalliert

Der Streamer DrDisrespect ist für seine Liebe zu Shootern und Call of Duty bekannt. Aber das hat jetzt vorerst ein Ende: Der populäre YouTube-Streamer hasst die Waffe „AUG“ so sehr, dass er Call of Duty: Warzone im laufenden Stream deinstalliert. Die Waffe sei technisch einfach kaputt, urteilt der Shooter-Experte.

Um diese Waffe geht es: Es geht um das österreichische „Armee-Universal-Gewehr“ (AUG), das mit CoD: Cold War ins Spiel kam. Das Taktikgewehr dominiert Call of Duty Warzone seit dem Start der Season 2 am 25. Februar.

In Call of Duty: Warzone schießt die AUG in 3-Schuss-Salven, also mit Feuerstößen.

AUG ist noch schlimmer als das DMR 14

Das sagt DrDisrespect zu der Waffe: Die AUG bringt den Doctor richtig in Rage. Er hasst es aus tiefstem Herz, von Spielern gekillt zu werden, die eine AUG verwenden.

Viele Profi-Spieler kritisieren die AUG als „overpowered“, weil sie Reichweite, Treffsicherheit und Tödlichkeit vereint.

DrDisrespect geht aber noch weiter, für ihn ist die Waffe einfach kaputt. Er vergleicht die Waffe mit dem DMR 14, die CoD Warzone vor einigen Monaten dominierte:

„Ich sage, die Waffe ist sogar noch schlimmer als das DMR. Ich glaube, die Waffe ist einfach kaputt. Schlicht kaputt. Ich weiß, die DMR war OP und das war auch in gewisser Weise kaputt, aber die AUG ist einfach technisch kaputt.“ DrDisrespect

DrDisrespect führt aus: Er glaubt, die AUG passe einfach nicht zur Engine von CoD Warzone. Die Waffe funktioniere nicht korrekt. DrDisrepsect denkt: CoD Warzone kommt mit einer Dreier-Kombination nicht klar:

die 12er Tick-Rate der Server

der unterschiedliche Ping der Spieler

die „Feuerstöße“ der AUG

Die Kombination führe dazu, dass Spieler von der AUG getötet werden. Dies werde vom Spiel aber nicht richtig dargestellt. Irgendwie gingen da auf dem Weg wichtige Daten verloren, glaubt der ehemalige „Call of Duty“-Entwickler.

Für den Schützen der AUG sei es auf dessen Bildschirm so, als habe er sein Ziel mit drei Feuerstößen ausgeschaltet. Für das Opfer der AUG sei es aber so, dass der Schütze noch nicht ein einziges Mal gefeuert hat und das Opfer plötzlich tot umfällt.

CoD Warzone: Die AUG ist in Season 2 eine Top-Waffe – So spielt ihr sie effektiv

„Ich bin mit dem verdammten Spiel sowas von fertig“

Das ist das Ende: DrDisrespect führte diese Probleme mit der AUG in CoD Warzone vor wenigen Tagen noch relativ klar aus. Immer wieder regte er sich über Call of Duty im Allgemeinen und die AUG im Besonderen auf. Ein paar Tage später war aber das Ende erreicht.

Nachdem DrDisrespect wieder einmal „wie aus dem Nichts“ umfiel und ein Feuergefecht verlor, das aus seiner Sicht noch gar nicht richtig angefangen hatte, schüttelte er den Kopf und sagte, er habe CoD Warzone so satt: Das aktuelle “FFAR”-META sei furchtbar. Die AUG könne er einfach nicht ausstehen.

Er fasste es einfach nicht, dass er ein Feuergefecht verlor, das er aus seiner Sicht klar hätte gewinnen müssen.

Das aktuelle “Meta-Loadout” in CoD Warzone ist ein Mix aus dem Sturmgewehr FFAR1 für die Nah-Distanz und der AUG für die Ferndistanz. Die 10 beliebtesten Waffen in CoD Warzone und Setups dazu stellen wir euch hier vor.

Wenig später war es dann endgültig vorbei. DrDisrespect deinstallierte CoD Warzone fluchend vor laufender Kamera und rief dabei: „Verschwinde verdammt noch mal von meinem System! Peinlich!“

Wir betten das Video hier ein. Das Segment beginnt etwa bei 4:51:43.

Den endültigen Ausschlag zur Deinstallation gab dann nicht die AUG, sondern drei Leute in Trucks, die mit “Hitboxen herumfahren, die ich nicht mal erklären kann.” Es sei so, als würden da Leute in Cafés herumfahren, die Fensterscheiben aus kugelsicherem Glas hätten.”

Den Entwicklern rief er zu: Das sei das perfekte Beispiel dafür, was man gerade nicht mit einem erfolgreichen Spiel machen dürfe.

DrDisrespect hatte schon früh Probleme mit der Season 2 angemeldet. Er und der große Twitch-Streamer Nickmercs waren sich einig in ihrer Kritik: 2 der wichtigsten Streamer von CoD Warzone sagen: Neuer Patch ist furchtbar