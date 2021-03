Ist die AUG zu stark für CoD Warzone? Profis fordern Nerf

In Call of Duty: Warzone erregt gerade eine Waffe die Gemüter von zahlreichen Profis: die AUG. Das Taktikgewehr scheint für viele Spieler nämlich einfach zu stark zu sein. Wir zeigen euch, was das Problem mit der Waffe ist.

Warum ist die AUG so stark? Das Problem ist vor allem die niedrige Time-to-Kill (TTK), wenn ein Headshot mit der Waffe sitzt. Besonders für eine Waffe, die dazu noch eine hohe Reichweite und Präzision hat.

Dadurch kann euer Gegenüber kaum noch reagieren, selbst wenn der sehr weit weg ist. Das klingt zwar nett, aber spätestens, wenn man selbst mehrfach von der AUG chancenlos aus dem Spiel geräumt wurde, wird das Geschrei nach einem Nerf groß.

Kritik gibt es aktuell von vielen Seiten. Angefangen hatte der Streamer Nickmercs, dem daraufhin zahlreiche bekannte Spieler folgten. Selbst der Football-Spieler Odell Beckham Jr. forderte auf Twitter, dass die AUG einen Nerf bekommen muss.

AUG wird mit der DMR verglichen – Kommt ein Nerf?

So viel Kritik gibt es: Zuletzt meldete sich der Profi HusKerrs zu Wort. Er gilt als einer der besten CoD-Spieler der Welt und räumte schon zahlreiche Titel ab. Er schrieb auf Twitter: “Diese AUG/FFAR-Meta muss so schnell wie möglich verschwinden. Es ist nicht so schlimm wie der Nerf der DMR, aber verdammt, die TTK ist so verdammt niedrig, dass es nicht einmal Spaß macht. Bitte RavenSoftware, gib uns Abwechslung und nicht diese Burst-Waffen.”

Der Profi schätzt das Problem zwar noch nicht so groß ein, wie die Geschichte rund um die DMR im Dezember 2020, dennoch sieht er hier Probleme.

Es gibt aber auch bekannte Spieler, die es noch drastischer sehen. Der Streamer und Pro TimTheTatman schreibt kurz und knapp auf Twitter: “AUG-Meta ist schlimmer als die DMR-Meta.”

Was war mit der DMR los? Im Dezember 2020 war die DMR der große Aufreger in CoD Warzone. Mit der Implementierung von Cold War in die Warzone kam diese mächtige Waffe ins Spiel, die Gegner mit nur zwei Schüssen erledigen konnte.



Im Dezember 2020 war die DMR der große Aufreger in CoD Warzone. Mit der Implementierung von Cold War in die Warzone kam diese mächtige Waffe ins Spiel, die Gegner mit nur zwei Schüssen erledigen konnte.

Lange Zeit forderten die Spieler einen Nerf für die DMR und erst Mitte Januar kam es zur Schwächung. Dadurch wurde die Waffe ziemlich entwertet und machte Platz für eine nächste OP-Waffe. Diesen Platz nimmt nun die AUG ein, zusammen mit dem Sturmgewehr FFAR 1

Darum sind Taktikgewehre so stark: Nicht nur die AUG ist eine mächtige Waffe, sondern auch das Taktikgewehr M16. Das liegt daran, dass diese Waffen auf die Entfernung, die in der Warzone oft gefordert ist, verdammt stark sind. Hier können normale Sturmgewehre aktuell nicht mithalten, da sie nicht an den Schaden der beiden Taktikgewehre herankommen. M16 und AUG haben beide eine „unendliche Reichweite“ und verursachen auf allen Entfernungen denselben Schaden. Sturmgewehre verlieren ab einem bestimmten Punkt an Schaden.

Dazu kommt noch, dass AUG und M16 mit präzisen 3-Schuss-Salven feuern. Dadurch seid ihr sehr zielgenau und könnt Gegner blitzschnell eliminieren, wenn 2 Salven mit mindestens einem Headshot treffen. Wenn ihr noch mehr zu den Stärken der AUG lesen wollt, dann schaut hier vorbei: CoD Warzone: Die AUG ist in Season 2 eine Top-Waffe – So spielt ihr sie effektiv

Kann man mit einem Nerf rechnen? Bisher gab es von den Entwicklern noch keine Infos zu einem Nerf. Es ist aber gut denkbar, dass es der AUG bald an den Kragen geht. Immerhin wird die Waffe nun von vielen Spielern offen kritisiert und in der Vergangenheit knickten die Entwickler dabei oftmals ein.

Ein gutes Beispiel war hier die DMR. Nachdem immer mehr Spieler einen Nerf gefordert hatten, kam die Schwächung der Waffe einige Wochen später.

