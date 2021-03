CoD Warzone & Cold War kündigen großes Update an – Feiern das mit neuer Waffe

Für Spieler von Call of Duty steht eine spannende Woche an. Black Ops Cold War und das Battle Royale Warzone kündigen das große Mid-Season-Update für nächste Woche an und bringen vorher eine neue Waffe und Doppel-XP. MeinMMO zeigt euch die Details.

Was ist los bei CoD? Season 2 läuft seit ziemlich genau einem Monat und nähert sich seiner „Halbzeit“. Der Timer des Battle Pass läuft am 22. April ab und nun kündigten die Entwickler das neue Mid-Season-Update an. Auch sonst haben die CoD-Macher einige Ankündigungen auf Lager:

Neue Waffe (Armbrust) kommt heute

Am Wochenende gibts Doppel-XP

Mid-Season-Update nächste Woche

Warzone mit erneuter Bann-Welle

MeinMMO zeigt euch die Einzelheiten der Ankündigungen.

Cold War & Warzone: Neue Armbrust heute am 24. März

Die hauptverantwortlichen Entwickler für Black Ops Cold War, Treyarch, kündigten gestern an, dass die Armbrust nun komplett ins Spiel kommt. Die Waffe war vorher schon durch einen Fehler im Spiel sichtbar und konnte sogar freigespielt und mit einem Bundle gekauft werden – die Kollegen der GameStar berichteten. Mit großer Wahrscheinlichkeit kommt die Waffe heute Abend, 24. März, gegen 18 oder 19 Uhr.

Spieler, die während der Zeit die Armbrust im Store gekauft hatten, bekamen ihr Geld zurück. Habt ihr die Armbrust in der Phase bereits freigespielt, ist eure Zeit ebenfalls nicht verloren – ihr macht da weiter, wo ihr bei der Challenge standet und wenn ihr die 15 Matches durch hattet, steht ihr beim Release bei 14 von 15.

Wie spiele ich die Armbrust frei? Ihr müsst in 15 verschiedenen Matches 3 „Ein Schuss, ein Treffer“-Medaillen sammeln und dafür Waffen ohne Aufsätze verwenden. Am besten eigenen sich dafür die Scharfschützen-Gewehre Pellington und LW-3 Tundra. Hier könnt ihr einen Quickscope-Guide finden, wenn ihr das mal versuchen wollt.

Am Wochenende gibts Doppel-XP auf alles

Wann ist Doppel-XP angesagt? Am kommenden Wochenende steht ein dickes Double-XP-Weekend an. Ihr könnt alle 3 Fortschritts-Säulen in Cold War & Warzone schneller leveln und PlayStation-Spieler bekommen die Boni einen Tag länger:

Doppelte EP auf Waffen, Level und Battle Pass Start PlayStation: Donnerstag, 25.03. – 18 Uhr Regulärer Start: Freitag, 26.03. – 18 Uhr Ende am Montag, 29.03. – 18 Uhr



Das Event kann sich richtig für euch lohnen, da es endlich mal wieder auf alle drei XP-Systeme Boni gibt. Habt ihr also noch Stufen im Battle Pass freizuspielen, eine Waffe zu leveln oder wollt im Prestige-System weiter vorankommen – nutzt die Zeit.

Mid-Season-Update – Zombies, neue Waffe und Maps?

Was kann man vom Mid-Season-Update erwarten? Allzu viel ist über das große Update noch nicht bekannt. Die bisherigen Infos stützen sich auf die Roadmap, die mit dem Start der Season 2 veröffentlicht wurde. Für Warzone & Cold War erwartet man deshalb:

Das neue Sniper-Gewehr ZRG 20 mm

Neue Operator zum Kaufen

Das neue Gewehr könnte für beide CoDs spannend werden, jedoch gibt es noch keine Details zur Waffe. Große Sniper-Gewehre haben aber immer das Potenzial, groß in CoD einzuschlagen. So gehört zum Beispiel das mobile Sniper Kar 98k in Warzone zu den beliebtesten Waffen und steht auf Platz 2.

Was könnte bei Cold War kommen? Eins ist bisher sicher: „Outbreak“ erhält eine weitere Map (Sanatorium), es kommen neue Aufgaben und der Zombie-Modus wir damit größer und abwechslungsreicher.

Die Roadmap zeigt zudem, dass die Multiteam-Map „Golova“ in den Multiplayer kommt. Die gibt es bisher nur in Outbreak. Auch der kleine Feuergefecht-Modus könnte Zuwachs bekommen – die Roadmap zeigt „Mansion“ als neue Map.

Was könnte bei Warzone kommen? Im Battle Royale könnt sich die Story rund um die Zombies weiterentwickeln. Seaosn 2 brachte NPC-Zombies auf die große Map Verdansk, die sich bisher aber nur verlagern und nicht ausbreiten. Leaks bringen das „Ende von Verdansk“ mit den Zombies in Verbindung und viele Spieler haben hohe Erwartungen an die kommenden Ereignisse in Warzone. Es lässt sich aber nicht sicher sagen, ob es tatsächlich zu einer Ausbreitung kommt oder die Zombie-Story auf eine andere Art fortgesetzt wird.

Warzone sperrt mit neuer Bannwelle tausende Spieler

Kurz vor dem nächsten, größeren Update geben die Haupt-Entwickler von Call of Duty: Warzone bekannt, dass eine weitere Bann-Welle viele Tausend Accounts sperrte. Insgesamt sperrten sie wieder um die 13.000 Accounts, die von den CoD-Macher als Cheater identifiziert wurden.

Das Battle Royale Warzone kämpft schon seit seinem Release mit fiesen Cheatern und zwischenzeitlich sah es so aus, als würde der Kampf verloren gehen. In den letzten Wochen und Monaten wurden die Entwickler jedoch aktiver, versprachen erstmal echte „Anti-Cheat-Updates“ und posten regelmäßig auf Twitter, wenn es eine große Bannwelle gibt.

Doch viele Spieler bleiben skeptisch. Die Entwickler gehen nicht ins Detail und verraten nur wenig über ihre sogenannten „Updates“. Das Problem sitzt zu tief und es sind immer noch zu viele Cheater unterwegs, um von einer wirklichen Besserung der Cheater-Problematik in Warzone zu sprechen. Sogar Pros werden schon beim Schummeln erwischt. Doch die bessere Kommunikation macht Hoffnung. Es bleibt abzuwarten, ob sie die auch erfüllen können.

Season 2 geht in die nächste Runde und bringt frischen Wind in Cold War und Warzone – neue Waffen, neue Maps, neuer Zombie-Content. Wie zufrieden seid ihr bisher mit den beiden Seasons von Cold War? Wurden eure Erwartungen erfüllt? Schreibt es uns gern in die Kommentare.

