CoD Warzone: „Atombombe im Anflug auf Verdansk“ – Leak deutet neuen Modus an

Die Hinweise auf ein großes Nuke-Event in Call of Duty: Warzone werden immer eindeutiger. Ein neuer Leak zeigt nun Audio-Dateien des Match-Sprechers eines unbekannten Modus – und der könnte das Ende von Verdansk bedeuten.

Verdansk ist eine beschauliche, mittelgroße Stadt des fiktiven Staates Kastovia aus Call of Duty. Das Städtchen und sein Umland sind seit beinahe einem Jahr die Schlachtfelder des Battle Royale Warzone.

Doch schon fast seit dem Release der Warzone im März 2020 gibt es Gerüchte, dass die Stadt nicht ewig in der Map-Rotation des Shooters bleibt. Demnach soll ein Nuke-Event die Stadt zerstören und damit Platz für eine ganz neue Karte machen.

Auch ein Szenario, bei dem die Karte nur verändert wird, ist denkbar. Doch die Hinweise darauf waren lange Zeit sehr dünn – bis jetzt. Denn durch Audio-Dateien, die Dataminer nach dem Update zur Season 2 in den Warzone-Daten gefunden haben, wird die Gefahr einer Zerstörung durch Atombomben konkreter.

MeinMMO zeigt euch den Leak und was er bedeuten könnte. Bedenkt jedoch, dass es sich hier um unbestätigte Infos handelt. Selbst wenn die Daten im Spiel sein sollten, ist völlig unklar, wie oder ob sie am Ende veröffentlicht werden.

Match-Ansager spricht von Atombombe über Verdansk

Welche Audio-Dateien wurden gefunden? Wie schon beim Leak zum Zombie Royale sind es Audio-Spuren des Match-Ansagers, die Hinweise auf einen neuen Modus für Verdansk in Warzone geben. MeinMMO hat sich die Ansagen angehört und folgende Textzeilen gefunden:

Fight for your Life Kämpfe um dein Leben

Get to the exfil site Schaffe es zum Evakuierungspunkt

This is the end Das ist das Ende

This is a final broadcast Das ist die letzte Übertragung

Stay alert – you getting close to a plaque zone Bleib alarmiert – du näherst dich einer verseuchten Zone

Verdansk is overrun – take it back Verdansk ist überrannt – holt es zurück

This is your last chance soldier – survive Das ist deine letze Chance, Soldat – Überlebe

Last chance to save Verdansk, soldier Das ist die letzte Chance um Verdansk zu retten, Soldat

This is the final hour – avoid the plaque Das ist die finale Stunde – Vermeide die Seuche

We are overrun – last chance to fight Wir wurden überrannt, letzte Chance zum Kampf

Verdansk is lost – end it! Verdansk ist verloren – bring es zu Ende

Exfil inbound – heading to your location Evakuierung eingeleitet – unterwegs zu deinem Standort

Chopper inbound – stand-by for exfil Helikopter kommt – Bereithalten für Evakuierung

Verdansk is overrun – all teams exfil immediately Verdansk ist überrant – alle Teams sofort zur Evakuierung

This is the final hour – avoid the infected at all costs Das ist die finale Stunde – vermeide die Infizierten um jeden Preis

Don’t turn into a zombie – for Verdansk Werde nicht zu einem Zombie – für Verdansk!

We can’t lose Verdansk – fight this damn zombies Wir können Verdansk nicht verlieren – bekämpfe die verdammten Zombies

Extraction canceled: nuke inbound for Verdansk – you on your own, soldier Extraktion fehlgeschlagen: Atombombe im Anflug auf Verdansk – du bist auf dich allein gestellt, Soldat



Wenn ihr selbst mal reinhören wollt, findet ihr hier die englischen Audio-Spuren im Video (via dailymotion). Der Leak wurde vom Twitter-Account “@ZestyCODLeaks” verbreitet, der auch schon das Outbreak-Event vor der offiziellen Vorstellung leakte.

Was kann das bedeuten? Die Dateien deuten auf einen neuen Spielmodus in der Warzone für die Map Verdansk hin. Der könnte auch nur sehr begrenzt in Form eines zeitkritischen Live-Events kommen. Wir wollen auch 2 Möglichkeiten vorstellen:

Neuer Spielmodus mit NPC- und Spieler-Zombies, bei dem ihr selbst die Map hochjagt Live-Event zur Sprengung von Verdansk, ähnlich wie zur Vorstellung von Cold War in Warzone

1. Szenario: Plague-Spielmodus – der Kampf um Verdansk

Was wäre das für ein Spielmodus? Mit dem Start der Season 2 gibt es NPC-Zombies auf der Map, die über den neuen Kampfschauplatz “Schiffswrack” in die Stadt kommen. Aktuell ist der Zombie-verseuchte Bereich sehr beschränkt, doch das könnte sich ändern.

In dem Spielmodus wäre die Stadt voll mit Zombies. Besonders in den “Plague Zones”, von denen der Ansager im Leak spricht. Ein anderer Daten-Leak zeigt womöglich auch schon die Ausbreitung dieser Zonen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Die Schablone fand der Dataminer nach eigener Aussage in den Daten von Warzone und sie passt gut auf die Map Verdansk. Um die Zombie-Plage zu besiegen, soll eine Atombombe über Verdansk abgeworfen werden. Zusammen mit dem Leak eines bisher unveröffentlichten Vertrages setzt sich dann ein Bild zusammen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Der Name des Vertrags ist “Launch Code”. Die Aufgabe: “Finde 3 Abschusscodes. Entschlüssle sie. Bekomme einen Nuke-Killstreak”. Der Modus könnte demnach zwei Spielbedingungen bieten:

Ein Team schließt den Vertrag ab, wirft die Bombe über Verdansk und Spieler müssen eine Evakuierung abschließen Es gibt eine andere Möglichkeit, um die Zombies aus Verdansk zu vertreiben

Das könnte auch mit 2 großen Teams gespielt werden, die dann verschiedenen Ziele angehen und verhindern müssen, dass das andere Team seine Ziele erreicht.

Womöglich gäbe es bei diesem Modus auch keinen Gas-Kreis, sondern eher einen Timer. Auch der Gulag wäre deaktiviert, da der Ansager davon spricht, dass es Spieler-Zombies gibt. Wie beim Zombie-Royale zum Halloween-Event könnten gefallene Spieler über Kills wieder voll ins Match kommen. Womöglich gibt es auch einen Respawn, der Spieler immer als Zombie wiederkommen lässt.

Der Ablauf orientiert sich damit eher an einem Match Beutegeld und weniger am Battle Royale. Ihr müsst etwas sammeln, Aufgaben erledigen und eure Feinde übertreffen.

In diesem Szenario ist die Möglichkeit enthalten, die Map Verdansk mehr oder weniger unbeschadet zu lassen, da ihr die Zombies auch ohne das Zünden der Bombe loswerden könnt.

2. Szenario: Gescriptetes Live-Event zerstört die Map oder Teile davon

Was wäre das für ein Live-Event? Die Infos würden aktuell auch zu einem Live-Event passen, dessen Ablauf komplett durchgeplant ist. So etwas gab es schon beim Reveal von Cold War. Für eine kurze Zeit war ein besonderer Spielmodus online, in dem man einige Aufgaben erledigen musste und ganz am Ende gab es dann den ersten Trailer für Black Ops Cold War zu sehen.

Das Ganze war sehr dramatisch und für viele Spieler ein besonderes und innovatives Erlebnis. Zudem hat es gezeigt, dass die Entwickler einen gescripteten Ablauf in der Warzone bauen können.

Auf ein großes Event zur Sprengung von Verdansk könnte auch der Trailer von Season 2 hinweisen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Hier heißt es: “Erfahre von den Anfängen vom Ende”. Auch der Sprecher im Leak benutzt diese Worte: “Das ist das Ende”. Derzeit laufen zudem die Storys von Black Ops und Modern Warfare in Verdansk zusammen.

Der böse Operator “Stitch” hält den guten “Adler” im Gulag gefangen, was auch den Rest des Adler-Teams in die Stadt bringen dürfte. Derzeit kämpfen die noch vom Dschungel von Laos, dem letzten Aufenthaltsort von Stitch und Adler.

Dass die Storys der beiden CoD-Universen “Black Ops” und “Modern Warfare” mit einem großen Knall und etwas Besonderem wie einem Live-Event komplett zusammengeführt werden, klingt durchaus plausibel. Ein gescriptetes Event könnte ohne Probleme alle Eventualitäten abdecken und am Ende zu einer neuen Map oder der Umgestaltung von Verdansk führen.

Wie es allerdings ablaufen wird, ist bisher noch völlig offen. Sicher scheint nur zu sein, dass die Season 2 noch einige Überraschungen auf Lager hat. Ob die sich auf die Story beschränken oder auch große Einflüsse auf das tatsächliche Spielgeschehen haben werden, bleibt abzuwarten.