CoD Warzone: Hört hier die ersten Todesschreie des irren Zombie-Modus

In der Call of Duty: Warzone wird’s düster. Ein möglicher Zombie-Modus rückt näher und nun sind weitere Audio-Dateien aufgetaucht, die schaurige Details liefern.

Zombies in der Warzone? Schon vor gut einem Monat tauchten die ersten Audio-Dateien zu einem Zombie-Modus im Battle Royale auf und nun geben weitere Dateien einen tieferen Einblick in ein dunkles Geheimnis der Warzone.

Was verrät der Leak? Auf reddit teilte der User „xShadowZ199“ 31 Audio-Dateien. In den meisten davon hört ihr den typischen Warzone-Sprecher über die Regeln und den Fortschritt der aktuellen Mission sprechen. Hier könnt ihr reinhören:

Zusätzlich zum Sprecher hört ihr auch Funksprüche einiger Soldaten, die grade realisieren, dass ihre toten Kameraden wieder auferstehen und Interesse an dem ein oder anderen Filet aus ihren gut trainierten Körpern zeigen. Mit dabei: Der allererste Todesschrei eines angeknabberten Soldaten bei knapp 1:30 Minuten.

Warzone-Sprecher gibt Hinweise auf Ablauf von Zombie Royale

Der Sprecher macht insgesamt 26 Ansagen und gibt damit schon einen guten Einblick in den möglichen Ablauf eines Zombie-Royals.

Ansagen des Warzone-Sprechers

„Zombie Royale.“

„Zombies are not effected by the gas.“

„Caution, zombies are immune to the gas.“

„Be careful, zombies are more powerful in the gas.“

„Kill them all.“

„Defend the chopper.“

„Final stand. Stay alive.“

„Chopper is down, fight your way out.“

„Extraction failed. Fight for your life.“

„Extract failed. Fight for your life.“

„Consume enough remains to respawn as a human.“

„You’ll become zombie if you die. A member of your team has to be human for extraction.“

„Last human team standing wins.“

„The dead will become zombies. Be the last human team standing to win.“

„You’re out, but your teammates can still buy you back.“

„Zombie teammate killed.“

„Raise the dead at Buy Stations.“

„You need to keep one person on your team alive.“

„You have regained your humanity.“

„You’ll become a zombie but you can still help your team take down the enemy.“

„Consume the remains of the dead to regain your humanity.“

„Zombies have special traits and abilities.“

„Your teammate has regained their humanity.“

„Use your zombie abilities to kill human players.“

„Your teammate is a zombie.“

„Your teammate is a zombie. Help them regain their humanity.“

Wie könnte der Modus ablaufen? Sollte es so kommen, wie die Audio-Dateien andeuten, dann heißt der Modus „Zombie Royale“. Das letzte menschliche Team gewinnt und gefallene Spieler werden zu Zombies, statt den Weg in den Gulag anzutreten.

Wenn ihr ein Zombie seid, könnt ihr wieder zu einem vollwertigen Team-Mitglied werden, wenn ihr die „Überreste“ von erledigten Feinden vertilgt. Sterbt ihr als Zombie, seid ihr komplett down, könnt aber von euren Kameraden zurückgekauft werden.

Die Zombies können ihre Team-Kameraden unterstützen und bieten besondere Eigenschaften und Fähigkeiten. So sind sie komplett immun gegen das Giftgas der Warzone und zeigen sogar mehr Power innerhalb der grünen Dunstwolke. Es liest sich auch so, als hätte die Untoten besondere Fertigkeiten – womöglich haben sie sogar noch ein paar Spezial-Attacken.

Der Ausruf „Raise the dead at Buy Stations.“ (Erwecke die Toten an den Kaufstationen) könnte ein Hinweis darauf sein, dass es neben den Spieler-Zombies auch NPC-Zombies geben wird. Mit genügend Kleingeld könnt ihr dann die faulenden Leichen auf eure Feinde schicken. Es könnte aber auch nur der Hinweis darauf sein, dass man seine Team-Mitglieder wiederbeleben kann.

Außerdem ist von einem „Chopper“, also einem Hubschrauber die Rede. Die Voice-Lines erinnern hier an den Schmuggelware-Auftrag, der euch eine seltene Blaupause in der Warzone einbringt. Hier ist unklar, ob es sich bei der Extraktion um eine Sieg-Bedingung handelt und mindestens ein lebender Mitspieler eines Teams mit dem Hubschrauber abgeholt werden muss, um zu Siegen. Oder die Extraktion stellt nur eine zusätzliche Option des Modus dar, um sich Cash oder Belohnungen zu sichern.

Die Zombies des BR-Vorgängers Blackout waren von Anfang an dabei.

Audio-Dateien der Story geben Details über Zombie-Ausbruch

5 Dateien kommen von anderen Funkern, die sich während des Ausbruches wohl nah am Infektions-Herd aufhalten. Es sind immer wieder Namen zu hören, die nicht gut zu verstehen sind. Die übertragenen Texte stammen von der amerikanischen News-Seite Dexerto.

Story-basierte Audios

„Charlie Alpha One Two, they’re all dead. Only they’re not dead… they’re not dead. Oh god… what have we done? You need to destroy the samples. Enter the correction code that will sterilize all the labs. Just remember…“

„This is station Charlie Alpha One Two, we’re under attack by some crazed, deformed assailants. We’ve lost [muffled character name – potentially ‚Hurtz‘] to one of them.“

„This is station Charlie Alpha One Two, we’re under attack by some crazed, deformed assailants. We’ve lost [muffled character name – potentially ‚Volkov‘] to one of them.“

„Charlie Alpha One Two here. Hurtz he… he was dead. We were sure he was dead. But he got up. He killed Santos and Kerney before we could take him down. Headshots seem to be the one sure way.“

„Charlie Alpha One Two here. Volkov he… he was dead. We were sure he was dead. But he got up. He killed Santos and Kerney before we could take him down. Headshots seem to be the one sure way.“

Was sagt das über die Story? Die Audios-Dateien beschreiben einen alltäglichen Zombie-Ausbruch: Irgendwas geht schief, die stationierten Soldaten können es nicht aufhalten, Headshots helfen gegen die Untoten.

Ausgangs-Punkt sind Labore, die vermutlich irgendwo in Verdansk versteckt an den unmoralischen Experimenten arbeiten. Die Einheit „Charlie Alpha One Two“ kann den Ausbruch nicht stoppen und wird wohl Teil der Untoten-Horde.

Wirklich in Verdansk? Das ist bisher gar nicht so klar. Dataminer fanden Hinweise in den Warzone-Dateien auf die Gefängnis-Map „Alcatraz“ des geistigen Vorgängers Blackout, dem Battle Royale von CoD: Black Ops 4.

Möglicherweise bleibt die normale Warzone-Map frei von den gammligen Feinden und den Modus „Zombie Royale“ gibt’s auf der vergleichsweise kleinen Map, die in Blackout „nur“ 40 Leute mitspielen lässt.

Alcatraz war in Blackout ein Zombie-Knast mit ganz eigenen Regeln.

Wie sicher ist das alles? Das Ganze basiert jedoch auf von offizieller Seite nicht bestätigten Informationen. Die Hinweise geben einen guten Einblick, jedoch kann man aktuell kaum genau sagen, wie sich Zombies auf die Warzone auswirken.

Ziemlich sicher scheint aber mittlerweile, dass die Untoten wirklich ins Battle Royale kommen. Dafür sprichen auch die Concept-Zeichnungen eines Künstlers, der Zombie-Modelle für CoD MW anfertigen sollte. Wie die Untoten am Ende in die Warzone kommen, bleibt aber vorerst offen.

Bevor es an die Zombies geht, starte wohl erstmal die Season 6 von Call of Duty: Modern Warfare & Warzone. Mittlerweile sind die neuen Operators bekannt und eine große Map-Änderung der Warzone wurde angedeutet. Hier findet ihr alle Infos zur neuen Season 6, die am 29. September startet.