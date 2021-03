CoD Warzone ändert heimlich Aufsätze und zerstört starke Waffen aus Cold War

Call of Duty: Warzone ist das neue hauseigene Battle Royale von Call of Duty: Modern Warfare. Besitzer von CoD: Modern Warfare erhalten es als kostenlosen Updat...

In Season 2 sorgen nicht nur Waffen-Änderungen für frischen Wind in der Warzone. Es gibt neue Raketen-Silos zum Bestaunen, NPC-Zombies zum Verheizen und ein paar starke Loot-Areale sind nun offen und ohne Schlüsselkarte begehbar . Das bringt nicht nur die Waffenwahl, sondern auch die eigene Route im Battle Royale etwas durcheinander – schaut euch die Neuerungen jedoch ohne “Cold War”-Waffen an.

Nun vermindern die Schalldämpfer eure Kugelgeschwindigkeit um unverschämte 45 % und bringen damit einige starke Waffen aus Cold War in Warzone in Bedrängnis. Denn der Aufsatz war sehr wichtig, damit Reichweiten-Waffen aus Cold War mit ihren Konkurrenten aus CoD MW mithalten konnten.

MeinMMO zeigt euch, auf welche Waffen ihr in Warzone vorerst verzichten solltet und wie ihr sie ersetzen könnt. Außerdem zeigen wir euch, was die Entwickler zu der Änderung sagen. Wollt ihr euch eine Analyse der Aufsätze im Video ansehen, schaut beim englischen YouTuber und Warzone-Experter “JGOD” vorbei. Sein Video binden wir hier für euch ein:

Diese Teile sind quasi der Konterpart zum “Monolith-Schalldämpfer” für Waffen von Modern Warfare – einen der wichtigsten Aufsätze in Call of Duty: Warzone. Eine geheime Änderung mit Season 2 machte die Aufsätze deutlich schwächer und damit auch die Waffen, die von den Attachments profitierten.

