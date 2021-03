Neues Update in CoD Warzone rettet Waffen, die durch einen Nerf zerstört wurden

In Call of Duty: Warzone gibt es ein neues Update, was die Waffen rettet, die zuvor unter einem Nerf einige Aufsätze gelitten haben. MeinMMO zeigt euch, was neu ist.

Das war passiert: Ende Februar, also kurz nach Start von Season 2 in der Warzone, bemerkten Spieler plötzlich, dass zahlreiche starke Waffen weniger Reichweite und Kugelgeschwindigkeit haben.

Hintergrund war, dass die Entwickler einige Aufsätze generft haben. Betroffen waren 3 Schalldämpfer, die als “Cold War”-Ersatz für den starken Monolith-Schalldämpfer aus Modern Warfare galten:

Agency-Schalldämpfer

Umwickelter Schalldämpfer

GRU-Mündungsfeuerdämpfer

Nun gibt es aber gute Neuigkeiten für die Spieler, denn die Änderungen wurden nach Aussage der Entwickler auf Twitter zurückgenommen. Dadurch sind betroffene Waffen wieder deutlich stärker.

Update am 03.03. rettet die starken „Cold War“-Waffen

Das steckt in dem Update: Das Update ist ziemlich klein, doch Fans der betroffenen Waffen können endlich aufatmen. Insgesamt steckten 3 Dinge in dem Update vom 3. März:

Agency/GRU/Umwickelter Schalldämpfer wurden auf ihren vorherigen Zustand zurückgesetzt

Die vierte Operator-Mission für Baker mit dem Ziel, 15 Feinde mit einer Waffe mit einem angebrachten Zielfernrohr mit 2-facher Vergrößerung oder mehr zu eliminieren, wird nun korrekt gezählt

Kleine Updates an verschiedenen UI-Elementen wie Icons, Store-Bundles, Spieler-Level-Up und mehr

Was war das Problem mit dem Nerf? Die 3 betroffenen Schalldämpfer erhöhten Kugelgeschwindigkeit und Reichweite. Nach dem Nerf wurde die Kugelgeschwindigkeit durch diese Aufsätze allerdings um rund 45 % reduziert. Dadurch konnte die starken Waffen aus Cold War nicht mehr mit ihrer Konkurrenz aus CoD MW mithalten.

Betroffen waren unter anderem die Sturmgewehre Groza und FFAR 1. Aber auch andere Waffen, wie etwa die DMR 14, die M16 oder die Stoner 63 litten unter dem Nerf.

Das steckt in Season 2 von Warzone: Mit dem Start der 2. Season in CoD Warzone hat sich so einiges verändert. So gibt es



Dazu kommen aber auch neue Waffen, die ihr nutzen könnt und ein neuer Battle Pass gibt euch zahlreiche Belohnungen, die ihr kassieren könnt.

Geht jetzt alles wieder? Ersten Spielern zufolge sollen alle Nerfs tatsächlich wieder verschwunden sein. Ihr könnt die betroffenen Waffen also wieder ganz normal nutzen und müsst euch keine Sorgen machen.

Die Schalldämpfer erhöhen also wieder die Kugelgeschwindigkeit und Reichweite, sodass ihr mit euren Waffen wieder voll wettbewerbsfähig seid.

Was ist sonst los in der Warzone? Im Battle Royale von Call of Duty könnte es bald ordentliche Veränderungen geben. Ein Leak spricht von einer Atombombe, die wohl über Verdansk abgeworfen werden soll.

Ansonsten drehten sich die letzten Tage tatsächlich um den Nerf der Schalldämpfer, aber auch um den generellen Zustand von CoD Warzone. Davon waren auch große Streamer zu Call of Duty nicht begeistert und meinten, dass sie den Patch schrecklich finden würden:

