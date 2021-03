So verbessert ihr jetzt die Grafik von CoD Warzone auf PS5 und Xbox Series X

Call of Duty: Modern Warfare ist der neueste Ableger des beliebten Shooter-Franchise und erschien am 25. Oktober 2019 für die PS4, die Xbox One und den PC. Im G...

Call of Duty: Warzone ist das neue hauseigene Battle Royale von Call of Duty: Modern Warfare. Besitzer von CoD: Modern Warfare erhalten es als kostenlosen Updat...

Um trotzdem von der höheren Leistung der neuen Konsolen zu profitieren, bringt das Battle Royale Grafik-Features in die Last-Gen-Versionen ein – die sogenannten “High Resolution Texture Packs”. Kurz nach dem Start der Season 2 ging das 3. Paket online und MeinMMO zeigt euch, was es damit auf sich hat und wie ihr sie downloaden könnt.

Insert

You are going to send email to