CoD Cold War auf PS5 spielen – Update von PS4 und alle Versionen

Die PlayStation 5 ist in Deutschland verfügbar und auch Call of Duty: Black Ops Cold War könnt ihr von der PS4 auf die PS5 upgraden. MeinMMO zeigt euch, was ihr beachten müsst und alle Versionen die möglich sind.

So sieht es mit Cold War auf der PS5 aus: Wer bereits fleißig auf der PS4 das neue Call of Duty: Cold War gezockt hat, kann nun entspannt auf die PS5 umsteigen.

Das geht sogar teilweise nur mit einem Update, welches ihr auf der PS5 dann herunterladen müsst. Damit ihr aber keine Probleme bei der Übertragung habt, zeigen wir euch hier alle Möglichkeiten dazu.

CoD Cold War – Von PS4 auf PS5 übertragen

So funktioniert die Übertragung: Es kommt ganz darauf an, welche Version ihr auf der PS4 gekauft habt. Ob digital oder per CD – Cold War lässt sich übertragen. Wir geben euch hier die Übersicht über alle Versionen und den Übertragungsweg:

Digitale Standard-Edition: Wenn ihr diese PS4-Version habt, dann braucht ihr bei der PS5 nicht zwingend ein kostenpflichtiges Update. Dank der Abwärtskompatibilität könnt ihr auf der PS5 einfach weiterspielen – dann aber ohne Next-Gen-Features Für einen Aufpreis könnt ihr aber auch ein Next-Gen-Update kaufen – dann könnt ihr die digitale Version auch mit all den Features nutzen, die die PS5 zu bieten hat

Standard-Edition als CD: Diese Version könnt ihr ebenfalls problemlos auf der PS5 weiterspielen – allerdings braucht eure PS5 dafür ein Laufwerk und Next-Gen-Features sind nicht verfügbar Für einen Aufpreis könnt ihr auch hier das Next-Gen-Update aufspielen – Bedenkt, dass zum Spielen dann die PS4-Disc im Laufwerk liegen muss, obwohl ihr dann die PS5-Version spielt

Digitale Cross-Gen-Edition: Hier könnt ihr ganz problemlos die Plattform wechseln. Auf der PS5 habt ihr dann auch die Next-Gen-Features verfügbar

Cross-Gen-Edition als CD: Genau wie die digitale Edition könnt ihr hier plattformübergreifend spielen. Die Next-Gen-Features sind hier auf der PS5 ebenfalls verfügbar. Ihr braucht aber auch eine PS5 mit Laufwerk und die PS4-Disc zum zocken

Ultimate Edition: Hier gilt das gleiche wie bei der Cross-Gen-Edition. Ohne kostenpflichtiges Update könnt ihr auf der PS5 spielen und die Next-Gen-Features nutzen



Muss ich meine PS4-Version also upgraden? Nein, Geld müsst ihr nicht ausgeben, um eure PS4-Version auf der PS5 spielen zu können. Dennoch müsst ihr Cold War auf der PS5 erneut herunterladen oder per CD installieren.

Wenn ihr kein weiteres Geld investieren wollt, dann spielt ihr einfach die PS4-Version auf der PS5 weiter. Ihr nutzt dann aber auch nicht die Features, die eine PS5 zu bieten hat.

Wenn ihr gerne das volle Next-Gen-Erlebnis haben wollt, dann solltet ihr das kostenpflichtige Update installieren. Dann spielt ihr quasi die PS5-Version.

Cold War könnt ihr problemlos von der PS4 auf die PS5 upgraden.

So könnt ihr die PS4-Version upgraden: Das geht ganz leicht. Wir zeigen euch hier die einzelnen Schritte dafür:

Wählt Cold War in eurer Bibliothek aus

Geht nun auf den Kopf mit den 3 Punkten

Dort könnt ihr dann auswählen, ob ihr die PS4- oder PS5-Version herunterladen wollt

Vor dem Download hier anklicken

Dann die richtige Version auswählen

Oder vor dem Spielen auswählen

Und dann die richtige Version aussuchen

Das solltet ihr beachten: Bereits im Vorfeld haben einige Spieler beklagt, dass die PS5 automatisch die PS4-Version auswählt. Wenn ihr also nur auf „Download“ klickt, dann könnte die PS4-Version heruntergeladen werden. Nutzt deshalb die Anleitung, die wir euch hier gegeben haben.

Das ist vor allem dann ärgerlich, wenn ihr schon die Cross-Gen-Edition besitzt und kostenlos auf die PS5-Version upgraden könnt. Achtet also darauf, dass ihr die richtige Version auswählt.

Wenn ihr mit der PS5 ganz neu in Cold War einsteigt, dann solltet ihr unseren Level-Guide anschauen: 7 Tipps zum schnellen Leveln in CoD Cold War – Für Waffen & Rang