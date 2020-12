FIFA 21 ist der neuste Ableger der Fußball-Simulation und erschien am 9. Oktober 2020 für PS4, Xbox One und PC. Später wurden Versionen für Next-Gen PS5 und Xbo...

So läuft das Upgrade: Das sogenannte „Dual Entitlement“ gibt jedem Spieler, der FIFA 21 bereits besitzt, Zugriff auf die jeweilige NextGen-Version des Spiels. Wer es für PS4 besitzt, kann die PS5-Version laden – und wer auf Xbox One bereits FIFA 21 spielt, kann die Version für Xbox Series X bekommen.

Andere berichten allerdings noch über Fehlermeldungen beim Versuch, das Spiel zu laden. Es scheint also in der Tat noch nicht überall ohne Probleme verfügbar zu sein. Dies dürfte spätestens aber am 4. Dezember der Fall sein.

Somit können die ersten Spieler, die das Spiel bereits in der „alten“ Version besitzen, das Upgrade schon jetzt bekommen. In der Community, etwa bei reddit und Twitter, berichten bereits Spieler, die neue Version erfolgreich geladen zu haben und schon spielen zu können.

Die meisten Spieler, die FIFA 21 auf den Current Gen Konsolen [PS4 und Xbox One] gekauft haben, können jetzt die Version für PlayStation 5 und Xbox Series X|S runterladen und spielen. Weltweiter Zugang wird folgen, während wir den offiziellen Launch am 4. Dezember vorbereiten.

Was ist das für ein Upgrade? FIFA 21 erscheint in einer verbesserten Version auf PlayStation 5 und Xbox Series X . Das bringt unter anderem eine schickere Optik, neue Animationen und schnellere Ladezeiten. Der offizielle Start der Version ist der 4. Dezember 2020 – doch schon jetzt können erste Spieler das Upgrade laden und spielen.

